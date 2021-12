Będą wyższe kary za niszczenie środowiska

Wprowadzenie gigantycznych kar za nielegalny import do Polski odpadów niebezpiecznych, zapowiedział we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Wyższe kary - do 5 tys. zł - mają być też wprowadzone za zaśmiecanie miejsc publicznych, pól i lasów.

We wtorek wiceminister Ozdoba na konferencji prasowej w resorcie sprawiedliwości zapowiedział „koniec z łagodnymi karami dla niszczących środowisko”.

Głowna zmiana w tym zakresie - jak podkreślił Jacek Ozdoba - ma dotyczyć dużych firm. Zdaniem wiceministra obecnie jest problem ze ściągalnością kar od tych podmiotów. Dlatego, jak wyjaśnił, w nowelizacji Kodeksu karnego zaproponowano zwiększoną odpowiedzialność za nielegalny import do Polki odpadów niebezpiecznych - poza podwyższeniem kar, wprowadzona ma być zwiększona „obligatoryjna nawiązka na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska”.

Wiceminister podkreślił, że dziś koszty „unieszkodliwienia odpadów w niektórych miejscach przekraczają dziesiątki i setki milionów złotych”. „W skali kraju są to miliardy, a przestępcy środowiskowi przez dziesięć lat wpłacili z tytułu nawiązek na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska milion złotych. To jest śmiech na sali, czas już skończyć z tą patologią. Teraz nawiązka będzie gigantyczna, bo wyniesie aż do 10 milionów złotych” - dodał.

Mówiąc o kodeksie wykroczeń, poinformował, że za zaśmiecanie miejsc publicznych, pól i lasów kara ma zostać zwiększona z 500 zł do 5 tys. zł. „Nie ma społecznej zgody, aby zaśmieć naszą planetę, nasze lasy, więc ta kara musi być wysoka” - stwierdził Ozdoba.

PAP/RO

