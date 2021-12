GK PGNiG na 23. Światowym Kongresie Naftowym w Houston

Inwestycje oraz projekty na rzecz rozwoju krajowego rynku biometanu i wodoru to tematy poruszone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podczas jednego z wiodących wydarzeń w branży. Na tegorocznym Kongresie Naftowym w Houston spółkę reprezentował Przemysław Wacławski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGNiG

Wyzwania regulacyjne wynikające z Porozumienia Paryskiego i Europejskiego Zielonego Ładu powodują, że koncerny energetyczne takie, jak GK PGNiG, stoją przed potrzebą coraz większych inwestycji w niskoemisyjne projekty i technologie. W przypadku PGNiG wiedza, doświadczenie oraz infrastruktura, jakimi dysponuje spółka, sprzyjają rozwijaniu inicjatyw związanych z dystrybucyjną i magazynowaniem niskoemisyjnych gazów – wodoru oraz biometanu.

Nasza Grupa Kapitałowa dąży do tego, by stać się animatorem rynku biometanu w Polsce. Oczekujemy, że jego rozwój przyczyni się nie tylko do ograniczenia szkodliwych emisji, ale także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i stabilizacji krajowego sektora rolnego – powiedział wiceprezes Przemysław Wacławski.