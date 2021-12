Nowy rozkład jazdy PKP od 12 grudnia. Nowe pociągi na Śląsku

W nowym rozkładzie jazdy, obowiązującym od 12 grudnia, pojawią się nowe pociągi umożliwiające dojazd z województwa opolskiego do Wrocławia, Katowic i Krakowa. Łatwiejszy będzie także dojazd na Pomorze Środkowe - poinformowała Katarzyna Grzduk, rzeczniczka PKP Intercity

Według informacji przesłanej przez rzeczniczkę PKP Intercity w nowym rozkładzie jazdy mieszkańcom województwa opolskiego dojazd do Wrocławia i Krakowa ułatwią kursujące na tej trasie dwa nowe pociągi - IC Boznańska i IC Siemiradzki. Zwiększą one także możliwości podróżowania do Katowic. IC Siemiradzki pozwoli dodatkowo dojechać do Rzeszowa i Przemyśla.

Wydłużenie relacji nocnego pociągu IC Przemyślanin, kursującego do tej pory do Słupska, pozwoli na bezpośrednie podróże z Opola do Ustki. Opolanie zyskają weekendowe połączenie z Kotliną Kłodzką oraz Krosnem, Jasłem i Sanokiem na Podkarpaciu dzięki wydłużeniu w soboty i niedziele relacji pociągu TLK Wetlina. Mieszkańcom Nysy zapewni nowe połączenie z Krakowem i Katowicami. Dzięki temu pociągowi do siatki połączeń PKP Intercity dołączą Tułowice - wylicza Katarzyna Grzduk.

W nowym rozkładzie jazdy podróżni zyskają nowe połączenie na Podkarpacie dzięki wydłużeniu do Przemyśla relacji przejeżdżającego przez Opole pociągu IC Wawel, kursującego pomiędzy Berlinem a Krakowem. Dodatkowo łatwiej będzie dotrzeć do Lwowa, ponieważ skład ten będzie skomunikowany z jednym z dwóch nowych pociągów łączących Przemyśl z miastem na zachodzie Ukrainy.

Jak zapewnia spółka, nowy rozkład jazdy uwzględnia planowane przez PKP prace na odcinku Opole Główne - Opole Zachodnie, które będą miały wpływ na cykliczność kursów pociągów na trasie Wrocław-Katowice. Nocna przerwa w ruchu spowoduje zmianę trasy pociągu IC Przemyślanin, który będzie jeździć z pominięciem Opola Głównego. Z nowego rozkładu jazdy zniknie kursujący przez Opole pociąg TLK Pogórze relacji Wrocław – Przemyśl/Krynica-Zdrój.

PAP/mt