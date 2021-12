Sasin: Via Carpatia to dzieło Lecha Kaczyńskiego

Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego. W ramach zadania przewidziana jest budowa ok. 13,7 km drogi ekspresowej do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie na odcinku ok. 6,2 km dobudowana zostanie druga jezdnia