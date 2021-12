Weryfikacja covidowa? Piecha wyjaśnia wątpliwości

Nie jest tak, że będą szczepienia obowiązkowe, bo tego ta ustawa nie mówi. Niezaszczepiony pracownik nie będzie musiał obawiać się, że zostanie zwolniony - powiedział w piątek w Sygnałach Dnia poseł PiS i lekarz Bolesław Piecha odnosząc się do projektu ustawy o weryfikacji covidowej.

Odnosząc się do projektu ustawy, która da pracodawcym.in. możliwość żądania okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19 Piecha przyznał, że wywołuje ona „pewne emocje społeczne”. Jednocześnie zastrzegł, że trzeba „postępować radykalnie”.

Ta ustawa nie jest skierowana do wątpiących, tylko do nas, jako osób prywatnych, naszych najbliższych, ale również do całej naszej populacji, naszego społeczeństwa. Musimy się w jakiś sposób chronić. Nie jest tak, że będą szczepienia obowiązkowe, bo tego ta ustawa nie mówi. Nawet gdyby to trzeba było zastosować - a nie sądzę, żeby to było konieczne dla całego społeczeństwa - to wystarczy wykorzystać drogę rozporządzenia — ocenił.