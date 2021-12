Pracodawca będzie mógł sprawdzić czy mamy wirusa? Jest projekt ustawy

Jest szansa na to, by w styczniu uchwalono ustawę o weryfikacji statusu zdrowotnego - uważa wiceminister kultury Jarosław Sellin. Jak dodał, zdecydowana większości klubu Prawa i Sprawiedliwości popiera ten projekt i popiera go duża część środowisk opozycyjnych.

Pierwsze czytanie projektu, który zakłada m.in. możliwość żądania przez pracodawcę okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciw COVID-19, odbyło się w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Komisja opowiedziała się za tym, aby w tej sprawie 5 stycznia odbyło się wysłuchanie publiczne.

W sobotniej rozmowie na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia o poparcie dla projektu ustawy był pytany m.in. wiceszef resortu kultury, poseł PiS Jarosław Sellin. „Zdecydowana większości klubu Prawa i Sprawiedliwości popiera ten projekt” - odparł. Podkreślił, że pomysł wysłuchania publicznego wynikał z dużego zainteresowania społecznego. Jego zdaniem o ten projekt trzeba zapytać „różne środowiska”.

„Z tego co wiem, w moim klubie ustawę kontestuje kilka osób. Myślę, że szansa na przeprowadzenie tej ustawy jest, bo to jest niewielka grupa wewnątrz mojego klubu parlamentarnego. A z tego, co wiem, duża część środowisk opozycyjnych popiera ten projekt, więc szansa na przeprowadzenie ustawy w styczniu jest” - powiedział.

W audycji uczestniczył też poseł Lewicy Tomasz Trela, który wyraził ubolewanie, że Sejm nie proceduje złożonego przez jego ugrupowanie projektu ws. obowiązkowych szczepień. Pytany, jak zagłosuje w sprawie ustawy dotyczącej weryfikacji statusu zdrowotnego, Trela odparł: „Rozszerzymy ten projekt o nasze propozycje i zagłosujemy za”. Dopytywany, co w sytuacji, kiedy propozycje Lewicy poszerzające ustawę zostaną odrzucone, Trela odparł: „Na tym etapie jest warunek”.

„Stanowisko Platformy w tym zakresie jest bardzo jasne - poprzemy każde rozwiązanie walczące w pandemią, które będzie miało rekomendację Rady Medycznej przy premierze Morawieckim. To jasna deklaracja” - powiedział z kolei poseł KO Marcin Kierwiński.

Oprócz weryfikacji statusu zdrowotnego projekt przewiduje też możliwość delegowania na jego podstawie do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego jej rodzaju. W przepisach założono także możliwość nałożenia przez kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą obowiązku zaszczepienia się przeciwko COVID-19 na pracowników lub osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym, jeżeli nie ma przeciwskazań do szczepienia się w zakresie ich stanu zdrowia.

PAP/ as/