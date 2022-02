Kanadyjskie prowincje łagodzą restrykcje

Ontario, największa prowincja Kanady, złagodzi od czwartku część restrykcji w związku z poprawiającą się sytuacją zdrowotną, zaś od 1 marca zniesie obowiązek okazywania zaświadczenia o szczepieniu. Również inne prowincje łagodzą obostrzenia

Ze względu na poprawiające się najważniejsze wskaźniki od najbliższego czwartku w restauracjach, barach, kinach, fitness klubach i innych miejscach, gdzie wymagane jest okazanie paszportu szczepionkowego, zniesione zostają ograniczenia liczby gości – poinformował rząd prowincji w poniedziałkowym komunikacie.

Zwiększone zostaną limity gości podczas prywatnych spotkań, koncertów, wydarzeń sportowych na stadionach, zniesiony będzie limit liczby uczestników w publicznych imprezach na świeżym powietrzu. Zwiększone zostały limity w miejscach kultu religijnego, a jeśli w danym miejscu wymagany będzie paszport szczepionkowy i zapewnione utrzymanie odległości dwóch metrów – limity zostają zniesione. Natomiast w sklepach ograniczenia liczby klientów zostaną utrzymane, ale będą ustalane w odniesieniu do tego, czy istnieje możliwość zapewnienia dwumetrowej odległości. Obowiązek noszenia maseczek pozostaje. Pozostaje również obowiązek szczepień dla pracowników domów opieki dla osób starszych.

„Dotychczasowe kroki, które podejmowaliśmy razem, jakkolwiek trudne, były niezbędnie konieczne i uratowały dziesiątki tysięcy ludzkich istnień (…) Dzisiejsza informacja jest przekazywana nie z powodu tego, co dzieje się w Ottawie czy Windsorze, ale pomimo tego” - mówił podczas konferencji prasowej premier Ontario Doug Ford, odnosząc się do protestów przeciwników restrykcji. „Mamy już taki poziom ochrony, jakiego potrzebujemy, by znosić restrykcje” - dodał główny lekarz Ontario dr Kieran Moore, podkreślając rolę paszportów szczepionkowych.

84,48 proc. mieszkańców Ontario otrzymało pierwszą dawkę szczepionki, ponad 80,3 proc. jest w pełni zaszczepionych. Ponad 45,6 proc. wszystkich mieszkańców Ontario otrzymało także dawkę przypominającą. Pośród osób powyżej 5 roku życia, dla których są szczepionki, 89,4 proc. przyjęło przynajmniej jedną dawkę – podał w poniedziałek gromadzący oficjalne dane portal Covid19tracker.ca.

Od piątku Ontario poszerzy dostęp do dawek przypominających szczepionki o osoby w wieku 12-17 lat. Osoby te mogą same rezerwować datę szczepienia w terminie przypadającym sześć miesięcy po drugiej dawce i mogą to zrobić samodzielnie, jeśli w dniu rezerwowania terminu mają skończone 12 lat.

Rząd Ontario planuje też na 1 marca dalsze znoszenie ograniczeń liczby klientów i gości oraz zniesienie obowiązku paszportu szczepionkowego. Firmy, restauracje, kina, teatry, stadiony i inne miejsca mogą jednak utrzymać konieczność okazywania zaświadczenia o szczepieniu. Warunkiem zniesienia obowiązku paszportu szczepionkowego będzie dalsza poprawa sytuacji epidemiologicznej.

Od poniedziałku szereg restrykcji znoszą także inne prowincje. W Albercie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zniesiony został obowiązek noszenia maseczek przez dzieci w szkołach. W Saskatchewan, również zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od poniedziałku został zniesiony wymóg paszportu szczepionkowego. Saskatchewan utrzymuje jednak obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych oraz zasady samoizolacji w przypadku pozytywnego wyniku testu. W Quebec będą mogły otworzyć się ponownie siłownie i fitness kluby, ale dopuszczalna jest tylko połowa maksymalnej liczby klientów. Zaś w Nowej Szkocji zaczyna być wdrażany zapowiadany wcześniej trzystopniowy plan znoszenia restrykcji, początkowo dotyczy zwiększenia liczby osób uczestniczących w różnych imprezach i wydarzeniach.

Według portalu Covid19tracker.ca, do poniedziałku w Kanadzie zarejestrowano od początku pandemii prawie 3,193 mln przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym nowych przypadków w poniedziałek wykryto 3196. W szpitalach jest obecnie 7148 osób, w tym w poniedziałek hospitalizowano 219 osób. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 902 chorych. Od początku pandemii 35 494 osoby zmarły.

PAP/KG