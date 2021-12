Choinka pilnie potrzebna!

16 tys. choinek przygotowali do sprzedaży przed Bożym Narodzeniem leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. W weekend można wyciąć i kupić takie drzewko w nadleśnictwie Knyszyn. W Białymstoku będzie można sztuczną choinkę wymienić na naturalną.

Sobotnio-niedzielna akcja na plantacji choinkowej w nadleśnictwie Knyszyn odbywa się niedaleko Białegostoku, w miejscowości Przewalanka. Leśnicy zapewnią narzędzia do ścięcia drzewka i pomogą je zapakować. W ten sposób chcą zachęcić okolicznych mieszkańców do zakupu naturalnych drzewek. Choinki o najpopularniejszej wysokości 1,5-2,5 metra kosztują ok. 50 zł.

Samemu wybrać choinkę rosnącą na leśnej plantacji można również w nadleśnictwach Białowieża, Bielsk, Pisz i Gołdap.

Przedświąteczna sprzedaż drzewek prowadzona jest we wszystkich 31 nadleśnictwach RDLP w Białymstoku; łącznie jest w nich blisko 50 ha plantacji choinkowych. To przede wszystkim rodzimy świerk pospolity, który na plantacjach rośnie do wieku 7-8 lat, gdy drzewka osiągają wysokość 3-3,5 metra.

Rzecznik RDLP w Białymstoku Jarosław Krawczyk ocenił, że od kilku lat widać wzrost zainteresowania naturalną choinką świąteczną; w 2020 roku leśnicy sprzedali ok. 10 tys. choinek; w tym przygotowali do sprzedaży ok. 16 tys. drzewek, oprócz świerków pospolitych, również w niektórych nadleśnictwach można kupić świerka kłującego, daglezję, jodłę lub sosnę.

Tuż przed świętami w Białymstoku będzie można wymienić sztuczną choinkę na naturalną w doniczce. Akcja prowadzona jest przez władze miasta przed Bożym Narodzeniem od kilku lat i ma charakter proekologiczny. Tegoroczna odbędzie się we wtorek na Rynku Kościuszki; wymiana jest bezpłatna, a decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Magistrat przygotował sto naturalnych drzewek, jodeł kaukaskich i świerków kłujących. Oddane przez białostoczan sztuczne choinki będą rozebrane, a elementy nadające się do recyklingu zostaną ponownie wykorzystane.

PAP/ as/