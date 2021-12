Choinka od Lasów Państwowych? Sprzedają iglaki z plantacji

Do Wigilii coraz bliżej, przygotowania do Świąt są już na ostatniej prostej. Jeden z elementów, bez którego trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia, to choinka. O czym warto pamiętać przy jej wyborze? Gdzie kupić odpowiednie drzewko? – czytamy na portalu Polskiego Radia

Zakup choinek na Święta ruszył z początkiem grudnia lub nawet wcześniej. Choinka jest ważna, ale choć ważne jest też to co w Wigilię można znaleźć pod choinką. I choć od jakiegoś czasu promowane są wielokrotnego użytku choinki z tworzyw sztucznych, jednak nie ma jak prawdziwa, w naturalnym kolorze, pachnąca.

W wielu kulturach iglaste drzewo uznawane jest za symbol życia i odradzania się. Choinka jako drzewko bożonarodzeniowe pojawiła się w XVI wieku, a tradycja jej dekorowania swój początek wzięła w Alzacji. Tam choinki strojono jabłkami i ozdobami z papieru. A w jaki sposób wybrać odpowiednie drzewko – czytamy na stronie polskieradio.pl.

Choinka! Ale jaka

W sprzedaży przed Świętami znajdujemy wiele różnych choinek, jodłę, różne rodzaje świerków, szerokie, wysokie, niskie etc. Iglaka przed Świętami kupić możemy nie tylko na straganach. Lasy Państwowe zapraszają, aby choinkę osobiście wybrać na plantacji. W Borach Tucholskich, w nadleśnictwie Dąbrowa, dostępne są drzewka w każdym rozmiarze – od metra nawet do trzech metrów wysokości

Choinka świeżo wycięta, wstawiona do wody, potrafi puścić pędy nawet do siedmiu centymetrów, tak że nie ma problemów z opadaniem igieł - mówi leśniczy, Grzegorz Ziółkowski. Jodły oferowane na plantacji w Borach Tucholskich mają około dziewięciu lat, znajdziemy również świerki pięcioletnie, trzyletnie i dwuletnie. Drzewka, dla wygody kupujących, pakowane są w siatki – czytamy na portalu.

Zdaniem leśników, choinka jako element natury, coś prosto z lasu, jest wyjątkowa i gwarantuje magię na Boże Narodzenie. Cena drzewka waha się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset zł, zależnie od gatunku i wysokości iglaka.

polskieradio.pl/mt