Rozpoczynają się choinkowe żniwa

W najbliższych dniach opolscy leśnicy rozpoczną sprzedaż świątecznych choinek. - Zachęcamy wszystkich do kupowania choinek z naszych plantacji. Są to specjalnie na ten cel uprawiane drzewka i to w cenach konkurencyjnych nawet wobec dyskontów - powiedział PAP Jacek Boczar, rzecznik nadleśnictwa Opole.

Jak powiedział PAP rzecznik prasowy opolskiego nadleśnictwa, każdego roku w Polsce w okresie przedświątecznym kupuje się od pięciu do sześciu milionów choinek.

„Największym zainteresowaniem cieszą się świerki i jodły, choć i tu widzimy różnego rodzaju trendy. Zwykłe świerki coraz częściej są zastępowane przez świerki srebrne kłujące, które mają charakterystyczne, niebieskawe igły i dłużej utrzymują się w ciepłych pomieszczeniach. Jeżeli chodzi o jodły, w cenie są jodły kaukaskie, często sprowadzane masowo z plantacji niemieckich, holenderskich czy duńskich. Ich zaletą jest między innymi większa, niż w przypadku świerków, zdolność do utrzymania igieł po ścięciu. Dobrze traktowana jodła, trzymana z dala od kaloryferów, może utrzymać igły nawet przez dwa miesiące” - wskazał Boczar.

Czytaj też: Ropa coraz tańsza! Ile zapłacimy za paliwa przed świętami?

Leśnik podkreślił, że w tym roku warto zapoznać się z ofertą Lasów Państwowych.

„W Opolu cena za choinkę zaczyna się od 30 złotych i, oczywiście, rośnie wraz z wielkością drzewka. Są to ceny konkurencyjne w stosunku do cen drzewek importowanych i oferowanych w dyskontach. U nas także można już kupić świerka srebrnego czy jodłę kaukaską, ale kupujący ma pewność, że kupuje drzewko świeżo pozyskane i pochodzące w miejscowych upraw” - wyjaśnia Boczar.

Specjalista ostrzega przed kupowaniem choinek w donicach, które według zapewnień sprzedawców po okresie świątecznym bez problemu mogą być sadzone w gruncie.

„Niestety, często są to drzewka z poobcinanymi szpadlem korzeniami, tak by zmieściły się w doniczce. Po świętach takie drzewko z uszkodzonymi korzeniami ma minimalne szanse na przyjęcie się do gruntu” - powiedział Boczar.

Czytaj też: Rusza budowa tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi

PAP/kp