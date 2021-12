Te miejscowości otrzymają 74 mln złotych w ramach Polskiego Ładu

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała powiedział w sobotę w Wejherowie (Pomorskie), że w ramach pierwszej transzy „Polskiego Ładu” samorządowcy z powiatu wejherowskiego otrzymali 74 mln zł.

W sobotę w Wejherowie odbyła się konferencja prasowa posła PiS i wiceministra infrastruktury Marcina Horały na temat wsparcia „Polskiego Ładu” dla gmin i miejscowości powiatu wejherowskiego.

„W ramach pierwszej transzy +Polskiego Ładu+, jest to 74 mln złotych dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu wejherowskiego. Sam powiat - 14 mln, a 24 mln miasto Wejherowo” - mówił Horała.

Dodał, że są to środki na podniesienie jakości codziennego życia mieszkańców - mają być wydane na drogi, kanalizację i budynki oświatowe. Podkreślił, że pierwsza transza „Polskiego Ładu”, to łącznie 20 mld zł w skali całego kraju.

„Żeby zbudować taki układ odniesienia, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego razem wzięte województwa, powiaty i gminy przeciętnie rocznie inwestują czterdzieści kilka miliardów, więc ta jedna transza +Polskiego Ładu+, to jest zwiększenie jeszcze o połowę tych inwestycji” - wyjaśnił Horała.

Wiceminister powiedział też, że za chwilę ruszy nabór do drugiej transzy.

Ocenił, że „to są wielkie liczby”, które „przekładają się” na sprawy lokalne, „na to co spotyka każdy mieszkaniec idąc do pracy, szkoły, korzystając z lekarza”.

Odniósł się też do obaw samorządów, że przez „Polski Ład” spadną ich wpływy z podatków. Mówienie, że samorządy stracą na wprowadzeniu „Polskiego Ładu” jest - jego zdaniem - kłamstwem.

„Podawane są jakieś liczby metodą taką, że jest szacowany przyszły teoretyczny, który nigdy nie wystąpił wpływ pieniędzy z udziałów w podatkach do samorządu i to jest zderzane z tym, że rzekomo będzie mniejszy. (…) Pomijając już to, że +Polski Ład+ powoduje, że jest więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków” - podkreślił Horała. (PAP)