Horała: Lufthansa dostała okazję na tacy

Trudno dziwić się Niemcom, którzy na wieść o zablokowaniu dużego projektu CPK, chcą przejąć niemal cały nasz rynek - mówi poseł Marcin Horała z PiS. „Mniej więcej 80 proc. lotniczego cargo do Polski jest obsługiwane poza naszym krajem. Głównie przez firmy niemieckie” - dodaje były pełnomocnik rządu ds. CPK w rozmowie z portalem wPolityce.pl

Niemieckie linie lotnicze Lufthansa Cargo w piątek podały, że będą rozbudowywać swój hub towarowy we Frankfurcie. Wcześniej zapowiedziały szybkie rozszerzenie usług towarowego transportu lotniczego z Frankfurtu do Polski.

Rynek usług cargo rośnie bardzo szybko. Niemcy odpowiadając na to zapotrzebowanie, nie tylko utrzymują swój udział w tym rynku, ale wolumenowo zwiększają swoje możliwości. Mniej więcej 80 proc. lotniczego cargo do Polski jest obsługiwane poza naszym krajem. Głównie przez firmy niemieckie. Nasza gospodarka rośnie - import i eksport - i jeśli sami tego nie obsługujemy, to dlaczego Lufthansa miałaby z takiej okazji nie skorzystać, skoro sami podajemy im to na tacy. To bardzo niedobrze, a życie nie znosi próżni – wskazuje poseł Marcin Horała w wypowiedzi dla portalu wPolityce.pl

Maciej Lasek z KO i pełnomocnik rządu Donalda Tuska ds. CPK ocenia, że rząd PiS, zamiast rozpoczynać ogromny projekt CPK powinien pójść drogą wybrana przez Niemców, czyli rozbudowy już istniejącego lotniska.

Niemcy wpierw zbudowali duże hubowe lotnisko we Frankfurcie, a teraz będą je rozbudowywać. W sumie mają takie dwa, bo drugie w Monachium. Jeśli chcielibyśmy zbudować tu analogię, to to oznaczałoby, jakiś kolejny etap naszego CPK. A my na razie jeszcze nie zaczęliśmy pierwszego. Maciej Lasek przyzwyczaił nas do tego, że raczej nie ogarnia tego tematu. Pomijając kwestię woli politycznej, której nie ma, żeby zbudować CPK, to pozostaje jeszcze czysto fachowe podejście w tym temacie. Ktoś kiedyś zauważył, że Maciej Lasek nie jest specjalistą od dużych projektów, tylko od katastrof — komentuje poseł Marcin Horała dla portalu wPolityce.pl.