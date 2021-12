Chcesz wiedzieć o korzystnych dla ciebie rozwiązaniach Polskiego Ładu? Zadzwoń!

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii uruchomiliśmy infolinię dla obywateli i przedsiębiorców. Dzięki niej osoby zainteresowane uzyskają rzetelne informacje na temat rozwiązań Polskiego Ładu. Z wszelkimi pytaniami można dzwonić pod numer 22 765 64 64 - powiedziała wiceminister Olga Semeniuk.

Nadzorowany przez nią departament odpowiada za realizację infolinii z ramienia Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Infolinia jest jednym z elementów tzw. Multikanałowego Centrum Informacji „Polski Ład”. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 będzie można uzyskać kompleksową informację na temat obowiązujących przepisów prawnych, procedur administracyjnych i usług dostępnych drogą elektroniczną oraz o możliwości korzystania z rozwiązań wprowadzanych przez Polski Ład. Ale nie tylko. Będzie też można otrzymać wsparcie przy wypełnianiu formularzy i wniosków niezbędnych do skorzystania z rozwiązań jakie daje Polski Ład.