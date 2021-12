Szczególna rola TVP jako medium publicznego

Każdego dnia informujemy miliony Polaków o działaniach mających na celu poprawę ich losu. Dajemy głos recenzentom tych działań, by z jednej strony wybrzmiała ocena społeczeństwa, a z drugiej – by niezbędna krytyka pozwalała korygować niedociągnięcia proponowanych strategii. I to jest rola nadawcy publicznego – pisze Jacek Kurski prezes zarządu Telewizji Polskiej SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Dziękuję za zaproszenie do udziału w siódmym wydaniu „Polskiego Kompasu. Rocznika Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych”. To ważna i potrzebna publikacja, pozwalająca liderom polskiego życia gospodarczego, publicznego i naukowego na zaprezentowanie swoich opinii na temat najważniejszych spraw związanych z rozwojem i bezprecedensowymi wyzwaniami stojącymi przed naszą gospodarką w najbliższych latach. Zaproszenie do współtworzenia tegorocznego „Polskiego Kompasu” traktuję jako okazję do przedstawienia szczególnej roli TVP – medium publicznego o istotnym znaczeniu dla polskiego społeczeństwa.

Tegoroczna edycja – poświęcona programowi rządowemu Polski Ład – nosi podtytuł „Projekt Polska Plus – jak wrócić z kryzysu na ścieżkę rozwoju”. To strategiczne pytanie dla kraju, dla każdego obywatela i wszystkich podmiotów gospodarczych, w tym TVP SA. W państwie dotkniętym kryzysem i niedostatkiem żadne przedsiębiorstwo czy instytucja – a Telewizja Polska łączy w sobie cechy ich obu – nie może dobrze funkcjonować. Odpowiedź na powyższe pytanie nie może wynikać z własnego, wąsko pojętego interesu. W tej kluczowej sprawie rola TVP – o czym jestem głęboko przekonany – jest bardzo ważna. Każdego dnia informujemy miliony Polaków o działaniach mających na celu poprawę ich losu. Dajemy głos recenzentom tych działań, by z jednej strony wybrzmiała ocena społeczeństwa, a z drugiej – by niezbędna krytyka pozwalała korygować niedociągnięcia proponowanych strategii. I to jest rola nadawcy publicznego.

Hasło „Jak wrócić z kryzysu na ścieżkę rozwoju” wiąże się z oczekiwaniem postawienia skonkretyzowanych diagnoz. Zwłaszcza że, piszą Państwo, iż publikacja ma pomóc wskazać szanse, wyzwania i zagrożenia. Formułowanie takich recept nie jest rolą telewizji publicznej, choć – jak wspomniałem – naszym obowiązkiem oprócz rzetelnego informowania jest merytoryczne recenzowanie. I tę rolę sobie zastrzegamy. Telewizja Polska to zespół kompetentnych dziennikarzy i publicystów, których wiedza na temat polityki, gospodarki oraz skutków społecznych działań politycznych jest gwarancją uczciwej oceny zapowiadanej strategii rządowej. Nie można pominąć goszczących u nas komentatorów – najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Rzetelna informacja i obiektywny komentarz to warunek, że jakakolwiek proponowana strategia uzyska akceptację społeczną. Żyjemy w czasach chaosu informacyjnego – natłoku wiadomości bałamutnych, nieistotnych i często fałszywych. Te ostatnie są efektem nieuczciwej, wynikającej z niepogodzenia się z demokratycznymi rozstrzygnięciami, walki politycznej. I wielką rolę ma tu do odegrania telewizja publiczna. Niestety niektóre media dały się zaprząc do nieuczciwej wojny informacyjnej. Dlatego niezwykle ważne są spokojna i merytoryczna debata oraz rzetelna praca dziennikarzy.

Polski Ład jest odpowiedzią na skutki pandemii COVID-19, która znacząco wpłynęła na gospodarkę. Polska z tej sytuacji wyszła obronną ręką, co nie znaczy, że nikt nie ucierpiał. I nie znaczy to też, że problem z pandemią się zakończył. Wiemy, że kolejne mutacje wirusa są zagrożeniem i ewentualne kolejne lockdowny mogą jeszcze wstrząsnąć gospodarką naszego kraju. Tu wskażę szczególnie ważną funkcję TVP. Od półtora roku na antenach Telewizji Polskiej emitujemy programy poświęcone walce z pandemią. Od początku pokazywaliśmy, jak się zabezpieczać przed zarażeniem wirusem. Nasi dziennikarze rozmawiają z autorytetami świata medycyny. Jestem przekonany, że wiedza milionów Polaków na temat koronawirusa poszerzyła się dzięki programom Telewizji Polskiej, w tym „Koronawirus szczepionka”, „Koronawirus szpital”, „Walka z koronawirusem” i „Poradnik dla seniora”. Weszliśmy jednak teraz w nowy etap, czyli przekonywania Polaków, aby skorzystali z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Docieramy do każdego domu w Polsce i przekazujemy rzetelne informacje na temat skutków szczepień. Codziennie prezentujemy tę tematykę również w naszych programach informacyjnych. W 2021 r. główny program informacyjny „Wiadomości” odnotował nawet sześciomilionową widownię (dane MOR). Nasz przekaz w zakresie promowania postaw prozdrowotnych byłby jeszcze bardziej skuteczny, gdyby nie rozniecane przez niektórych nieodpowiedzialnych polityków kampanie nienawiści skierowane przeciw mediom publicznym. Ich ataki są całkowicie nieuczciwe, bo nie mają najmniejszego związku z prawdziwym obrazem TVP, niemniej wywołują pewne zamieszanie wśród części opinii publicznej. Efektem tej kampanii dezinformacji jest m.in. strach przed szczepionkami. To nas jednak nie zniechęca. Przeciwnie – to asumpt do jeszcze bardziej intensywnej pracy. Dezinformacja i kampanie nienawiści nie mogą wygrać.

Ostatni czas poszerzył nam, pracownikom telewizji publicznej, zakres znaczenia słów o pracy na rzecz wspólnoty. Charakter naszych obowiązków dotyczy głównie propagowania narodowej kultury i wiedzy o polskiej historii. Szczególną okazją do promowania tych wartości był Festiwal Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość”, który Telewizja Polska zorganizowała w tym roku po raz pierwszy. Było to wydarzenie szczególne, przygotowane w czasie pandemii, co stanowiło dla nas ogromne organizacyjne wyzwanie. Chcieliśmy się jednak spotkać z naszymi widzami i zaprezentować im bogatą ofertę programów, filmów, dokumentów i spektakli Teatru Telewizji o tematyce tożsamościowej. Misją nadawcy publicznego jest odwoływanie się do trwałych elementów polskiej kultury, które budują naszą tożsamość. Festiwal w doskonały sposób połączył tradycję z nowoczesnością. Wydarzenie w całości było dostępne przede wszystkim w internecie. Udostępniliśmy bez ograniczeń aż 450 godzin treści wideo o tematyce tożsamościowej. Gdy tylko nastąpiło wyczekiwane poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią, jako pierwsza telewizja w Polsce wyszliśmy do widzów. W Ogrodach Zamku Królewskiego zorganizowaliśmy „Majowe Święto Kina Ocalonego od Zapomnienia” – wyjątkowe wydarzenie poświęcone rekonstrukcji cyfrowej. Pokazaliśmy, że mimo lockdownu TVP nie zaprzestała pracy nad historyczną spuścizną polskiej kinematografii, tworząc nową jakość zrekonstruowanych produkcji. Widzowie obejrzeli na wielkim ekranie filmy i seriale, które na stałe wpisały się do kanonu polskiego kina: „Lalka”, „Noce i dnie”, „Chopin. Pragnienie miłości”, „Pan Tadeusz”.

Działania na rzecz umacniania więzi to także emocje związane z kibicowaniem polskim sportowcom. W 2021 r. mieliśmy dwukrotnie taką możliwość – podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO2020 oraz Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Europejskie święto futbolu było dostępne dla wszystkich Polaków, nieodpłatnie, w najlepszym standardzie nadawania w jakości UHD (TVP 4K) na antenach otwartych oraz w internecie. Mecze z udziałem reprezentacji Polski oglądało kilkanaście milionów widzów. Spotkanie Polska–Szwecja w piku zobaczyło 14,6 mln osób (dane MOR), a mecz Polska–Słowacja w momencie najwyższej oglądalności zgromadził ponad 14,1 mln kibiców (dane MOR). TVP jako oficjalny nadawca igrzysk w Tokio przygotował dla widzów ponad 350 godzin transmisji z olimpijskich aren, a najliczniejszą widownię zgromadził mecz polskich siatkarzy z reprezentacją Francji, który w piku obejrzało prawie 4 mln osób (dane MOR). Te wydarzenia sportowe to doskonałe przykłady realizowanej przez TVP misji umacniania narodowej wspólnoty wbrew wykluczeniom i podziałom.

Niebawem nas wszystkich czekają jednak kolejne wyzwania, a jednym z kluczowych z pewnością będzie zapewnienie zdrowia oraz bezpieczeństwa wszystkim Polakom, bo bez tego żaden, nawet najbardziej ambitny, plan rozwoju gospodarczego nie ma szans powodzenia. Cały czas docierają do nas informacje dotyczące nadchodzącej kolejnej fali zachorowań. Słyszymy, że w wielu krajach dynamicznie wzrasta liczba zakażeń SARS–CoV–2. Kolejne lockdowny, które nam grożą, jeśli nie uda się w porę opanować nawrotu pandemii, mogą zaprzepaścić wspólny wysiłek rządzących, przedsiębiorców i wszystkich Polaków w ogóle. I tu widzimy rolę Telewizji Polskiej, której misją jest dostarczanie widzom rzetelnych informacji oraz zaleceń niezbędnych do ochrony zdrowia całego narodu.

Jacek Kurski prezes zarządu Telewizji Polskiej SA

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku