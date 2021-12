Grupa Tauron zachowa aktywa ciepłownicze

Skupione w spółce Tauron Ciepło aktywa ciepłownicze pozostaną w Grupie Tauron, która zamierza stopniowo przestawić swoje elektrociepłownie z węgla na gaz, a docelowo także wodór - wynika ze środowej informacji firmy, która przed rokiem rozważała sprzedaż segmentu ciepłowniczego.

Od czerwca 2020 roku Tauron prowadził rozmowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem na temat sprzedaży gazowej spółce firmy Tauron Ciepło. Gdy w końcu stycznia br. PGNiG odstąpiło od tych rozmów, Tauron zapowiedział, że zamierza szukać dla segmentu ciepłowniczego „optymalnego modelu funkcjonowania”. Efektem analiz jest ogłoszona we wtorek rekomendacja dotycząca pozostawienia spółki ciepłowniczej w Grupie Tauron.

„Przeprowadzone analizy wykazały, że optymalnym scenariuszem dalszego rozwoju tego segmentu będzie konsekwentna transformacja źródeł wytwórczych z węglowych na gazowe, a w przyszłości także wodorowe” - poinformował Tauron, tłumacząc decyzję o pozostawieniu 100 proc. udziałów spółki Tauron Ciepło w strukturach Grupy. W 2030 r. gaz ziemny ma stać się paliwem bazowym firmy ciepłowniczej.

Wiceprezes Taurona ds. strategii i rozwoju Patryk Demski ocenia, że nowoczesne ciepłownictwo odegra kluczową rolę w dekarbonizacji polskiej energetyki, zaś transformacja sektora w oparciu o gaz jako paliwo przejściowe pozwoli na ewolucję segmentu wytwarzania ciepła stronę nisko-, a z czasem zeroemisyjną.

„Obecnie niezbędne jest jednak podjęcie przez Unię Europejską decyzji regulacyjnych, pozwalających na szybkie inwestycje w wysokosprawne jednostki gazowe z perspektywą wodorową” - ocenił wiceprezes Demski.

Tauron uznał, iż najkorzystniejszym modelem rozwoju spółki ciepłowniczej będzie konwersja jej źródeł wytwórczych z węglowych na gazowe, a w przyszłości także wodorowe. Dodatkowo zmiana sposobu zasilania ciepłowni poprawi dostępność oferty ciepłej wody, całorocznego ogrzewania, a w dalszej perspektywie również chłodu sieciowego. Ponadto ciepło sieciowe ma być jedną z metod walki z niską emisją, powodującą smog.

Przestawienie źródeł wytwarzania ciepła z węglowych na gazowe już się rozpoczęło - w należącej do Taurona Ciepło elektrociepłowni w Katowicach, kosztem ponad 100 mln zł, powstaje kocioł gazowy o mocy do 140 megawatów termicznych. Inwestycję realizuje „pod klucz” Mostostal Warszawa. Nowe źródło zwiększy dotychczasową moc wytwórczą elektrociepłowni. Wcześniej Tauron zawarł wartą prawie 52 mln zł umowę na budowę kotłowni wyposażonej w kotły wodne gazowo-olejowe w elektrociepłowni w Czechowicach-Dziedzicach. Złożona z dwóch kotłów wodnych o łącznej mocy 76 MW instalacja dostarczy ciepło mieszkańcom Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej.

Budowie nowych mocy wytwórczych towarzyszy rozbudowa sieci ciepłowniczej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. W tym roku Tauron przyłączył do sieci kilkadziesiąt nowych budynków mieszkalnych i biurowych; podobną ilość przyłączy też w roku przyszłym. W ciągu najbliższych pięciu lat do sieci przyłączeni będą odbiorcy, którzy zakontraktowali łącznie prawie 122 MW cieplnych.

„W najbliższych latach planujemy przyłączyć do sieci ciepłowniczej średnio około 45 MW ciepła rocznie. Chcemy, aby około 20 proc. przyłączeń stanowiły budynki przyłączane w ramach likwidacji smogu, czyli takie, w których dotychczas funkcjonowało ogrzewanie węglowe” - poinformował wiceprezes Demski, cytowany w środowej informacji Taurona.

Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Do spółki należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga blisko 1,2 tys. MW, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. MW.

Spółka ma ok. 1000 km sieci ciepłowniczych i dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 800 tys. mieszkańców. Tauron Ciepło obsługuje łącznie prawie 4000 spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych. W sezonie spółka ogrzewa blisko 9000 budynków w aglomeracji.

PAP/kp