Ok. 13 mln pasażerów w polskich portach lotniczych po trzech kwartałach tego roku

W trzech pierwszych kwartałach 2021 r. w polskich portach lotniczych obsłużono ponad 12,9 mln pasażerów - poinformował w czwartek Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jak dodano, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. to 65,7 proc. spadek, a wobec trzech kwartałów 2020 r. - wzrost o 1,3 proc.

W trzecim kwartale 2021 r. nastąpiło intensywne ożywienie rynku lotniczego” - przekazał Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej.

Według ULC, złożyło się na to wiele czynników, szczególnie wyższa liczba oferowanych połączeń w ramach letnich rozkładów lotów, niska liczba zakażeń wirusem SARS-Cov-2, postępujący program szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, a także dostępność i możliwość korzystania z Unijnych Certyfikatów COVID.

Niemniej jednak rozwój pandemii napędzanej nowymi mutacjami wirusa w wielu innych krajach, a co za tym idzie wprowadzane ograniczenia w przemieszczaniu się, niepewność dotycząca zmieniających się przepisów oraz słabe wyniki pierwszego półrocza przełożyły się na to, że w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku, w polskich portach lotniczych obsłużono niewiele ponad jedną trzecią z liczby pasażerów obsłużonych w tym samym okresie 2019 r.” - przekazał ULC.

Z danych ULC wynika, że w trzech pierwszych kwartałach roku 2021 w polskich portach lotniczych obsłużono ponad 12,9 mln pasażerów.

„W porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 oznaczało to spadek w wysokości 65,7 proc., podczas gdy w porównaniu z trzema kwartałami roku 2020 jest to wzrost o 1,3 proc.” - przekazano.

W samym trzecim kwartale 2021 roku obsłużono prawie 9,1 mln pasażerów, co dało wzrost o 93 proc. względem trzeciego kwartału 2020 roku, ale oznaczało to spadek o 40,9 proc. wobec trzeciego kwartału roku 2019.

Jak podał ULC, najwięcej pasażerów w trzech pierwszych kwartałach tego roku obsłużyły: Lotnisko Chopina w Warszawie - 5,1 mln pasażerów (+357 tys. do 2020 r. i -9,2 mln do 2019), Port Lotniczy Kraków-Balice - 2,3 mln pasażerów (-578 tys. do 2020 i -4,5 mln do 2019), Port Lotniczy Gdańsk- prawie 1,5 mln pasażerów (-95 tys. do 2020 i -2,7 mln do 2019).

Największe wzrosty ilościowe w tym okresie wobec analogicznego okresu 2020 roku uzyskały porty lotnicze Katowice w Pyrzowicach (+440 tys. pasażerów), Chopina w Warszawie (+357 tys. pasażerów) oraz Poznań-Ławica (+126 tys. pasażerów). Największe spadki zaś odnotowały porty: Kraków-Balice (-578 tys. pasażerów), Gdańsk im. L. Wałęsy (-95 tys. pasażerów) oraz Bydgoszcz (-58 tys. pasażerów). Względem 2019 roku wszystkie porty odnotowały spadki w przedziale od -34 proc. do -83 proc.

Najwięcej pasażerów przewieźli w tym czasie: PLL LOT: 3,3 mln osób (+29 tys. do 2020 i -5,7 mln do 2019), Ryanair: 3,2 mln pasażerów (-190 tys. do 2020 i -5,8 mln do 2019), Wizz Air: 2,1 mln podróżnych (-929 tys. do 2020 i -5,1 mln do 2019).

ULC przekazał, że z międzynarodowych przewozów regularnych skorzystało 9,5 mln pasażerów (-1,1 mln do 2020 i -20,7 mln do 2019). W ruchu czarterowym obsłużono prawie 2,5 mln pasażerów (+1,4 mln do 2020 i -2,1 mln do 2019). W ruchu międzynarodowym najwięcej pasażerów przewiozły: Ryanair (3,1 mln), PLL LOT (2,4 mln) i Wizz Air (2,1 mln). W ruchu krajowym przyjęto 970 tys. pasażerów (-14 proc. do 2020 r. i -67 proc. do 2019). Najwięcej podróżnych skorzystało z oferty: PLL LOT (845 tys.) i Ryanair (119 tys.).

W ramach przewozów regularnych w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku najwięcej pasażerów podróżowało na trasach z/do Wielkiej Brytanii, a następnie Niemiec i Grecji, z kolei największe wzrosty ilościowe względem roku 2020 odnotowano dla Grecji, Hiszpanii i Turcji. W przypadku kierunków czarterowych w trzech kwartałach 2021 r. najwięcej pasażerów poleciało do/z Turcji, Grecji i Egiptu, przy czym kierunki te wykazały również największe wzrosty względem 2020 roku.

