Zaczyna się! „CPK? Ryzykowne. Nierealne. Ewentualnie"

Musimy wykorzystać potencjał 15 polskich lotnisk, szczególnie efektywnie zwiększyć przepustowość mazowieckich portów lotniczych – ujawnia swoje plany pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. Twierdzi: „Straciliśmy osiem lat w rozwoju i modernizacji obecnych lotnisk, które były wstrzymywane m.in. by uzasadnić budowę CPK, który realnie mógłby powstać za kolejne 10 lat”. „Nie będę hamował rozwoju lotnisk regionalnych, jak miało to miejsce dotychczas” - deklaruje.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek w rozmowie z PAP podkreślił, że nim zapadnie decyzja odnośnie dalszych losów Centralnego Portu Komunikacyjnego, należy wykorzystać potencjał 15 krajowych lotnisk.

„W tym planie średnioterminowym musimy wykorzystać potencjał tego, co już zostało zbudowane i zastanowić się, jak niewielkim nakładem środków finansowych przyczynić się do zwiększenia przepustowości naszych lotnisk” - powiedział.

Jak mówił, do czasu ewentualnego powstania lotniska centralnego, „w tym, czy w innym miejscu”, nie można doprowadzić do powstania „wąskiego gardła” w transporcie lotniczym szczególnie na Mazowszu.

„Straciliśmy osiem lat w rozwoju i modernizacji obecnych lotnisk, które były wstrzymywane m.in. by uzasadnić budowę CPK, który realnie mógłby powstać za kolejne 10 lat. Takie podejście sprowadza się do stagnacji lotnisk regionalnych na ok. 20 lat co jest niezwykle szkodliwe. Dlatego zamierzam to zmienić” – powiedział.