Milionowe wzrosty ruchu pasażerskiego na lotniskach

Polskie porty lotnicze w pierwszym kwartale 2024 roku obsłużyły prawie 11 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 16,7 proc. w porównaniu do 2023 roku i o 17,4 proc. w porównaniu do 2019 roku - poinformował w środę Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Rok temu w pierwszym kwartale polskie lotniska obsłużyły prawie 9,5 mln pasażerów.

„Ruch lotniczy w Polsce stale rośnie. Polskie porty lotnicze odnotowują bardzo dobre wyniki - w pierwszym kwartale 2024 roku obsłużono prawie 11 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 16,7 proc. w porównaniu do 2023 roku i o 17,4 proc. w porównaniu do 2019 roku” - przekazał urząd.

ULC przypomniał, że 28 sierpnia obchodzimy Święto Lotnictwa Polskiego, upamiętniające zwycięstwo Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge 1932.

„Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pilotom, kontrolerom ruchu lotniczego, mechanikom, inżynierom, pracownikom personelu pokładowego, obsługi naziemnej oraz wszystkim pasjonatom lotnictwa. Wasza praca i zaangażowanie są nieocenione i stanowią fundament bezpieczeństwa oraz rozwoju polskiego lotnictwa cywilnego” - przekazał urząd.

