UOKiK o nietrafionych prezentach. Jak je zwrócić?

Nietrafiony prezent kupiony przez internet można zwrócić bezwarunkowo w ciągu 14 dni licząc od momentu otrzymania przesyłki - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Możliwość zwrotu lub wymiana rzeczy kupionych stacjonarnie zależy od dobrej woli sprzedawcy - dodaje.

Jak wskazała w rozmowie z PAP Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czasami Mikołaj nie trafi w gust z prezentem, pomyli rozmiar, wybierze zły kolor albo nie ten model. Prawo daje jednak obdarowanemu możliwości wyjścia z tej sytuacji.

„Jeśli prezent był kupiony przez internet tuż przed świętami, to nie ma problemu. Na zwrot w sklepie internetowym mamy 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Wówczas nawet nie trzeba podawać przyczyny. Odsyłamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i nietrafiony prezent” - wyjaśniła.

Jak zaznaczyła, tu sytuacja jest jasna dla kupującego i sprzedającego.

„Jeśli jednak prezent kupiony był w sklepie stacjonarnym, możliwość takiego zwrotu zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy, i to sprzedawca określa warunki zwrotu” - dodała. Jak wyjaśniła, to sprzedawca określa, czy możliwy będzie zwrot, czy wyłącznie wymiana i czy będzie to możliwe przez 7 dni, 14 czy może 90 dni.