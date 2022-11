Adamczyk: polskie drogi muszą być bezpieczne

Polskie drogi muszą być bezpieczne, zrobimy wszystko, aby były tymi, które służą rozwojowi gospodarki narodowej - powiedział w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Skomielnej Białej (woj. małopolskie)

Szef MI uczestniczył w sobotnim uroczystym otwarciu tunelu drogowego w ciągu Zakopianki, czyli drogi ekspresowej S7, z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, europosłanki Beaty Szydło i przedstawiciela KE Jacka Wasika.

Dwukilometrowy tunel w masywie góry Luboń Mały pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała nosi imię Marii i Lecha Kaczyńskich.

„Usuwamy kolejny niebezpieczny odcinek na mapie polskich dróg poprzez, jakże ważną, trudną w realizacji inwestycję” - zaznaczył minister Adamczyk w Skomielnej Białej (woj. małopolskie). Zwrócił uwagę, że to kolejny odcinek drogi, „która zastąpi jakże niebezpieczną i nieprzewidywalną Zakopiankę”.

„Polskie drogi muszą być bezpieczne i zrobimy wszystko, aby były bezpieczne, przewidywalne, aby były tymi, które służą rozwojowi gospodarki narodowej” - zapewnił szef MI.

Adamczyk wyraził przekonanie, że kierowcy, którzy pojadą nowo wybudowaną drogą w przyszłości „będą cieszyli się z tego, że mają do dyspozycji (…) komfortową drogę”.

Jak stwierdził, tak by się nie stało, „gdyby nie decyzje rządu o zwiększeniu finansowania potrzebnych, ważnych, niezbędnych, oczekiwanych przez pokolenia inwestycji” - m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Krajowego Funduszu Drogowego.

„Budujemy nowoczesne drogi o charakterze autostradowym i drogi ekspresowej, a w ich ciągach tunele” - powiedział Adamczyk.

Jak stwierdził, niebawem będziemy cieszyli się z tunelu do Świnoujścia, buduje się tunel na drodze ekspresowej S3, drążony jest również tunel „Węgierska Górka” w ciągu drogi ekspresowej S1, północna obwodnica Krokowa z elementami tunelowymi, a także Via Carpatia. „Tam zmierza z Opola tarcza drążąca TBM, która pozwoli drążyć kolejny tunel. To potwierdza, że Polska jest jednym największym placem budowy w Europie, gdzie realizuje się bardzo odważne inwestycje i skomplikowane inżyniersko” - zaznaczył.

Szef resortu infrastruktury podziękował za realizację tej i innych inwestycji, inżynierom GDDKiA, zespołom projektowym, nadzorowi, a także generalnemu wykonawcy oraz podwykonawcom.

Drążenie tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. Prace były wykonywane 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Pierwsza nitka tunelu została przebita w październiku 2019 r., a równoległa - w kwietniu 2020 r.

Wartość inwestycji to niemal jeden miliard zł. Tunel zbudowała włoska firma Webuild, która przejęła dotychczasowego wykonawcę - firmę Astaldi.

Dwukomorowy tunel wydrążony w masywie góry Luboń Mały ma długość 2,06 km. Każda z naw posiada dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 m każdy oraz dodatkowo pas awaryjny o szerokości 3 m. Wysokość tunelu wynosi 4,7 m.

Czytaj też: Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich w ciągu Zakopianki otwarty

PAP/KG