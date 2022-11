Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich w ciągu Zakopianki otwarty

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w sobotę uroczyście otworzyli tunel drogowy w ciągu Zakopianki, czyli drogi ekspresowej S7. Dwukilometrowy tunel w masywie góry Luboń Mały pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała nosi imię Marii i Lecha Kaczyńskich

We dwoje działali dla polskiej demokracji, wolności i suwerenności - powiedział w sobotę Jarosław Kaczyński podczas uroczystości otwarcia.

Poza przyczyną mającą charakter incydentalny życiorysu mojej świętej pamięci bratowej, która wychowała się Rabce są także i inne przyczyny, te odnoszące się do roli historycznej pary prezydenckiej. Do tego, co uczynili, bardzo często działając we dwoje dla polskiej demokracji, wolności i suwerenności - powiedział prezes PiS.