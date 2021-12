Rosja oferuje gaz za ustępstwa. Alternatywą m.in. LNG z USA

Przed Świętami ruszył transport skroplonego gazu zbiornikowcami ze Stanów Zjednoczonych. Dostawy z USA na spocie oraz w kontraktach długoterminowych, a także dostawy z Kataru czy Norwegii stanowią alternatywę dla importu paliwa od rosyjskiego Gazpromu – mówił Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl

W wyniku zapowiedzi dostaw gazu ze Stanów Zjednoczonych przed Świętami na europejskich giełdach nastąpiły spadki cen surowca. Gaz z USA nie zastąpi jednak błękitnego paliwa od Gazpromu w całości.

To nie jest ruch administracji, ale działanie czysto komercyjne podyktowane wysokimi cenami gazu w Europie, wyższymi niż w Azji. Tankowce przenoszą się zatem z Azji do Europy i to jest naturalne. Natomiast konsekwencje będą polityczne. Dostawy LNG z USA zmniejszą nieco zapotrzebowanie na gaz w Europie i obniżą ceny. Jednakże ilość gazu amerykańskiego docierająca w ten sposób nie jest znaczna, więc nie należy przeceniać znaczenia tego faktu – czytamy na portalu BiznesAlert.

Dostawy skroplonego gazu do Europy są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, jak również ceny. Kontrakty na LNG są elastyczne, mają konkurencyjne ceny, co uzasadnia sens inwestycji w terminale na skroplone paliwo, takich, jakie już w Polsce są zrealizowane. Do Polski trafiają dostawy LNG z USA i z Kataru jako część kontraktów długoterminowych. W przyszłym roku ma zostać uruchomiony Baltic Pipe, przez który popłynie do nas gaz z Norwegii.

Wojciech Jakóbik z portalu biznesalert.pl skomentował także propozycję dostaw do Europy gazu z Rosji, jednak dopiero po podpisaniu kontraktów długoterminowych i po zgodzie UE na uruchomienie spornego gazociągu Nord Stram 2. To działanie w stylu bossa mafijnego, który obiecuje bezpieczeństwo w zamian za opłatę – podkreślił Jakóbik w TVP World.

