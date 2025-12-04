Co powie dzisiaj prezes NBP?

Złoty nie zareagował wczoraj zbytnio na cięcie stóp, wręcz zyskał w ślad za obserwowanym po południu osłabieniem się dolara na rynku międzynarodowym.

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o szóstej w tym roku obniżce stóp procentowych. Łącznie stopy spadły z 5,75 proc. do 4,00 proc. W komunikacie podbito wpływ niskiej inflacji i jej perspektyw na kolejne kwartały, co może oznaczać, że przyszły rok upłynie pod znakiem dalszego luzowania. Wszak inflacja CPI w listopadzie (2,4 proc. r/r) znalazła się już w celu. Pytanie, zatem o to, na ile prezes Glapiński i inni członkowie RPP będą akcentować ryzyka związane z nazbyt szybkim wzrostem gospodarczym, który w nadchodzących kwartałach ma szanse przekroczyć 4,00 proc. Wydaje się jednak, że nie powinno być to przeszkodą dopóki będziemy obserwować pewne wygaszenie silnego wzrostu dynamiki płac, a wskaźnik CPI pozostanie wokół 2,5 proc. lub poniżej. Innymi słowy, dzisiaj rynki nie dostaną raczej zaskakującego przekazu od prezesa Glapińskiego, który rozpocznie swoją konferencję o godz. 15:00.

Złoty nie zareagował wczoraj zbytnio na cięcie stóp, wręcz zyskał w ślad za obserwowanym po południu osłabieniem się dolara na rynku międzynarodowym. Za to odpowiedzialne były słabsze dane ADP z rynku pracy, oraz mieszany odczyt ISM w usługach. Rynki jeszcze mocniej podbiły oczekiwania, co do grudniowej obniżki stóp przez FED - decyzja już za 6 dni. W tle mamy też spekulacje wokół coraz bardziej realnej nominacji Kevina Hassetta na szefa FED, która nie będzie odebrana dobrze przez rynki.

W czwartek rano złoty minimalnie traci - EURPLN odbija do 4,23, a USDPLN do 3,62. Mimo tego faktu widać, że para USDPLN wyraźnie zeszła w ostatnich dniach i okolice 3,60 są coraz bliżej. W kalendarzu poza wspomnianą konferencją prezesa Glapińskiego mamy dwie publikacje z rynku pracy w USA - o godz. 13:30 dane Challengera, oraz o 14:30 cotygodniowe bezrobocie.

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny EURPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN

Wykres dzienny USDPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

