Złoty na huśtawce

Trwający tydzień obfituje w nagłe zwroty akcji na złotym. Po mocnym poniedziałku i słabiutkim wtorku dziś złoty znów wyraźnie się umacnia. Euro skupia się na odczytach PMI oraz wystąpieniu Philipa Lane’a. Po południu czeka nas także paczka danych z USA.

Zerwanie z tradycją

Jeszcze nie tak dawno prezes Glapiński przekonywał, że starą dobrą tradycją pozostaje, by podczas grudniowych posiedzeń RPP nie zmieniać stóp procentowych. I jak zerkniemy na dane historyczne, faktycznie można znaleźć potwierdzenie tych słów. W obecnym stuleciu w grudniu koszt pieniądza zmieniał się zaledwie trzy razy i za każdym razem były to sytuacje mniej lub bardziej kryzysowe. Dlatego może dziwić, że rynek jest tak mocno przekonany, co do tego, że dzisiaj RPP obetnie stopy procentowe. A jeszcze wczoraj wydawało się, że jest wiara nawet w podwójne cięcie. Obecnie o żadnym kryzysie mowy nie ma, dynamika PKB ma się całkiem nieźle, ostatnie spadki inflacji też ciężko uznać za wystarczający pretekst do takich obniżek. Zwłaszcza biorąc pod uwagę predykcje banku centralnego, które zakładają, że w dłuższym terminie będziemy znajdować się powyżej progu 2,5 proc. (a to wszystko przy założeniu utrzymania obecnych poziomów stóp procentowych). Trudno więc znaleźć argumenty do zerwania z do niedawna tak ważną dla prezesa Glapińskiego tradycją. Swoją drogą tłumaczenia o niechęci do zaskakiwania rynków zmianami kosztu pieniądza w świątecznym okresie, gdy posiedzenie odbywa się trzeciego grudnia, może jednak budzić pewien ironiczny uśmiech.

Skoro Polacy tną, to zetną też Amerykanie

Środowa sesja to wreszcie ważny pakiet odczytów makro ze Stanów. W ostatnim czasie ze względu na zamknięcie rządu tych publikacji było zdecydowanie mniej. Serię zaczniemy od poznania ADP (rynek pracy w sektorze prywatnym), później opublikowane zostaną wyniki produkcji przemysłowej oraz ISM dla usług, który zwykle najmocniej „przekłada” się na sentyment, bo to sektor usług dominuje w gospodarce USA. Listopadowy przemysł wypadł słabo (ISM manufaktura 48,2), więc uwaga została skierowana w stronę usług oraz tego, że ADP potwierdza hamowanie zatrudnienia (wynik poniżej zera!). Rynek finansowy czyta te publikacje przez pryzmat posiedzenia FOMC w grudniu: kontrakty wyceniają wysokie (rzędu 85-90 proc.) prawdopodobieństwo cięcia o 25 pb, a wrażliwość dolara na niespodzianki z danych jest dziś podwyższona. Silniejszy ISM-usługi może schłodzić zakłady na cięcie; słabsze odczyty raczej je utrwalą. Innymi słowy: to dzień, w którym dane mogą dopiąć narrację na ostatniej prostej przed decyzją Fed.

Lane potwierdza, że nie ma co się spieszyć

Europa pozostaje dziś trochę w tle głównych wydarzeń, co nie oznacza, że zupełnie nic się nie dzieje. Koło południa głos zabrał Philip R. Lane, czyli główny ekonomista EBC. Przekaz z Frankfurtu od tygodni jest spójny: inflacja jest blisko celu, ale dezinflacja w usługach idzie wolniej, więc lepiej nie składać pochopnych deklaracji o ścieżce stóp. Ten ton potwierdził dziś Lane, podkreślając ostatnie niespodzianki na głównym indeksie oraz uporczywą inflację bazową. Do tego poznaliśmy dziś pakiet odczytów PMI dla usług. Te okazały się wyraźnie lepsze zarówno od wcześniejszych wyników, jak i od oczekiwań analityków. Na rynku walutowym widać odejście od dolara, co współgra z lepszymi wycenami złotego. Główna para walutowa testuje kluczowy opór przy 1,1666$. EUR/PLN oscyluje przy 4,23 zł, czyli pozostaje blisko poziomów otwarcia, za to USD/PLN mocno dołuje, schodząc w okolice 3,625 zł.

Krzysztof Adamczak, analityk walutowy Walutomat.pl

