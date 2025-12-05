Firmowe samochody tylko na prąd?

Komisja Europejska wkrótce rozważy pomysł aby wszystkie firmy w krajach UE kupowały od 2030 r. wyłącznie e-auta – informuje piątkowa „Rzeczpospolita”. To niewykonalne i groźne – zapowiada branża motoryzacyjna.

W zapowiadanym na 10 grudnia 2025 r. pakiecie inicjatyw Komisji Europejskiej, przygotowanym dla osłabionej emisyjnymi regulacjami branży motoryzacyjnej, może znaleźć się pomysł przyspieszenia dekarbonizacji transportu kosztem firmowych flot. Pod uwagę brana jest koncepcja zmuszenia firm do przejścia na zakupy samochodów wyłącznie elektrycznych już w 2030 r., a więc pięć lat wcześniej przed planowanym na 2035 r. uśmierceniem aut z silnikiem spalinowym. Nakaz kupowania elektryków ma dotyczyć również przedsiębiorstw zajmujących się leasingiem i długoterminowym wynajmem, oferujących pojazdy także klientom prywatnym - pisze „Rz”.

Branża motoryzacyjna: to niewykonalne

To niewykonalne – stwierdził cytowany przez gazetę Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. „W Polsce sprzedaż nowych samochodów do firm oraz osób fizycznych korzystających coraz częściej z długoterminowego wynajmu stanowi przynajmniej 80 proc. rynku. Czyli już za pięć lat aż 80 proc. samochodów wprowadzanych na nasz rynek musiałoby być bezemisyjnych” – powiedział Faryś. Przypomniał, że po pierwszych dziesięciu miesiącach 2025 r. udział elektryków w rejestracjach nowych samochodów osobowych wyniósł tylko 6,4 proc.

Przedstawiciele branży leasingowej zwracają też uwagę, że trudno zmienić nastawienie klientów do aut elektrycznych.

„Przedsiębiorcy wciąż uważają, że pojazdy elektryczne nie spełniają w 100 proc. ich oczekiwań, że ta technologia nie odpowiada ich potrzebom. Nie możemy ich zmuszać, by w ciągu kilku lat radykalnie zmienili zdanie” – wyjaśniała „Rz” Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu (ZPL).

Branża ostrzega, że konsekwencją wprowadzenia regulacji zmuszających firmy do kupowania wyłącznie samochodów na prąd będzie spadek całego polskiego rynku nowych aut. Kolejną – zahamowanie procesu wymiany starych samochodów na nowe.

Zdaniem cytowanego w artykule Wojciecha Drzewieckiego, prezesa Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, sprzedaż samochodów elektrycznych można przyspieszyć pod warunkiem wprowadzenia czy utrzymania programów wspomagających. „Można realizować wsparcie także rozwiązaniami podatkowymi. Dziś jednak programy wsparcia kierowane są do klienta indywidualnego, a nie do firm” – powiedział Drzewiecki.

