Leśnicy w obronie Lasów Państwowych: „dość bezprawia!”

Zawieszenia moratorium na wycinkę drzew, możliwości prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, a nie tworzenia nowych rezerwatów domagali się w piątek w Białymstoku uczestnicy manifestacji w obronie Lasów Państwowych i przemysłu leśno-drzewnego.

Zorganizowała ją Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność. Wsparli ją także m.in. Związek Leśników Polskich, Krajowa Sekcja Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego Budowlani, związek zawodowy środowiska łowieckiego Wspólna Sprawa oraz organizacja Protest Branży Drzewnej.

Obecni byli politycy PiS i Konfederacji, także doradca prezydenta RP Karola Nawrockiego Sławomir Mazurek.

Według policji w proteście wzięło udział ok. tysiąca osób.

Stop degradacji! Dość bezprawia!

„Las potrzebuje mądrego wsparcia. Nie zgadzamy się na eksperyment kosztem Podlasia! Polska i Podlasie mówią: stop degradacji! Las rośnie dzięki naturze, ale trwa dzięki naszej odpowiedzialności”, „Leśnicy nie są waszym wrogiem - wykażcie się dialogiem” - takie hasła mieli na transparentach. Używali gwizdków, trąbek. Skandowano „Dość bezprawia”.

W Białymstoku trwa wielki protest leśników i branży drzewnej! Razem z innymi samorządowcami wspieramy protestujących leśników, drzewiarzy, usługodawców leśnych, myśliwych oraz zwykłych obywateli, których na co dzień dotyką szkodliwe decyzje rządu #Koalicja13Grudnia - relacjonował na X Artur Kosicki, w latach 2018-2024 marszałek województwa podlaskiego.

Przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku zaprezentowali listę 10 postulatów umieszczonych na drewnianej sklejce. Są przekazywane oprócz RDLP także do urzędu wojewódzkiego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Obawiają się likwidacji Lasów Państwowych, łączenia nadleśnictw, dlatego chcą wstrzymania wszystkich decyzji, które miałyby prowadzić do likwidacji jednostek LP. Opowiadają się także m.in. za - jak to określili - rzetelnym przeglądem zasad wyznaczania tzw. starolasów, zawieszenia moratorium do czasu przeprowadzenia realnych konsultacji społecznych. Chcą także aby związki zawodowe, koła łowieckie, mieszkańcy uczestniczyli w podejmowaniu decyzji.

Protestujący domagają się także opracowania opartego na faktach planu zarządzania lasami, które powinny łączyć funkcje ochronne, społeczne i gospodarcze. Uważają, że drewno powinno być uznane za surowiec strategiczny, a podaż tego surowca powinna być zagwarantowana na poziomie 40 mln m sześciennych. Domagają się poszanowania wiedzy i roli leśników, a także myśliwych jako - jak to określono - kluczowych gospodarzy terenów leśnych.

Podlasie najbardziej odczuwa skutki obecnej polityki władz wobec branży

Organizatorzy tłumaczyli, że protest zorganizowano w Białymstoku, bo to na terenie tej RDLP, Lasy Państwowe i branża drzewna najbardziej odczuwają skutki obecnej polityki władz odpowiedzialnych za środowisko, m.in. moratorium na pozyskanie drewna czy tworzenia nowych rezerwatów przyrody.

Sytuacja firm wygląda obecnie tragicznie, ponieważ Zakłady Usług Leśnych w wyniku ograniczenia zakresu prac w związku z wprowadzonym przez ministerstwo klimatu moratorium na pozyskanie drewna (…) spowodowało, że ZUL-e drastycznie obniżyły ceny w przetargach. Był to sztuczny dumping cenowy i część ZUL-i została całkowicie bez pracy na rok 2026 - powiedziała dziennikarzom liderka Protestu Branży Drzewnej Natalia Wysocka. Dodała, że tartaki nie mają co przerabiać. Z przedstawionych przez nią danych wynika, że w wyniku moratorium w 2024 r. ZUL-e w RDLP Białystok straciły 20 mln zł, w 2025 r. 50 mln zł.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność Jacek Cichocki powiedział, że postulaty są zgłaszane przez branżę od początku wprowadzenia moratorium, w większości zostają bez odpowiedzi. Ocenił też, że po wcześniejszych protestach nastąpiła - jak to ujął - pewna ewolucja podejścia ministerstwa klimatu.

Jeżeli ministerstwo zrobiłoby rewizję tych form ograniczających prowadzenie gospodarki, gdyby było otwarte na rozmowę, dialog, głosy ekspertów, leśników, to myślę, że można by tak zaproponować (…) realizację tych pomysłów ministerstwa, że nie byłoby to dotkliwe dla Lasów Państwowych (…) również przemysł drzewny miałby zapewniony w dostatecznej ilości surowiec drzewny i też nie musiałby reagować tak, jak dzisiaj - protestując - powiedział PAP Jacek Cichocki.

Stanowisko resortu klimatu

Ministerstwo klimatu ocenia, że dane którymi dysponuje pokazują, iż problemy tego sektora nie wynikają obecnie z dostępności drewna czy cen tego surowca - poinformował rzecznik ministerstwa Marek Pogorzelski.

„Rozwiązanie kluczowych problemów branży drzewnej leży poza kompetencjami ministerstwa - to przede wszystkim znaczny spadek sprzedaży wyrobów z drewna i drewnopochodnych, stagnacja na rynku europejskim, w szczególności niemieckim, rosnąca konkurencja ze strony producentów z Azji, wprowadzenie przez USA ograniczeń w handlu z krajami UE, a także dynamiczny wzrost kosztów w latach 2022-2023” - poinformowało ministerstwo.

Ministerstwo dodaje, że działa na rzecz stabilizacji sytuacji na rynku w obszarach, w których ma kompetencje. Podało, że np. wspólnie z LP i Krajową Administracją Skarbową wspiera wdrażanie mechanizmów, które ograniczają eksport nieprzetworzonego drewna. Efektem jest np. spadek w pierwszych kwartałach 2025 r. o 50 proc. eksportu polskiego drewna do Chin, czyli głównego odbiorcy poza UE. Przypomniano, że wprowadzono też zakaz palenia pełnowartościowego drewna w energetyce, co w 2026 r. ma zwiększyć przetwórcom w Polsce dostępność do drewna średniowymiarowego.

Ministerstwo podkreśla także, że na skutek dialogu z branżą, a odpowiedzi na jej uzasadnione postulaty, m.in. rozkłada w czasie proces wzmocnienia ochrony lasów. Zainicjowało też prace nad strategią pozyskania drewna w LP, która ma być podstawą do stabilnego rozwoju branży. Przypomniało także, że w październiku powołano Radę ds. Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego, aby działać na rzecz wzmocnienia konkurencyjności tej branży w Polsce, która jest jednym z filarów polskiej gospodarki.

PAP

