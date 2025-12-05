Wielkie przejęcie banku na półmetku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na przejęcie części detalicznej Citi Handlowego przez VeloBank. Zakończenie transakcji planowane jest na połowę 2026 r. - poinformował VeloBank w piątkowej informacji prasowej.

Według VeloBanku, decyzja KNF jako jedna z wymaganych, potwierdza, że proces przebiega zgodnie z przyjętym planem realizacji. W ramach transakcji VeloBank zakupi bankowość detaliczną Citi Handlowego, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów. Łączna wartość przejmowanych aktywów to około 6 mld zł kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Skala biznesu VeloBanku wzrośnie o około 30 mld zł.

Cytowany w komunikacie prezes VeloBankU Adam Marciniak stwierdził, że to półmetek transakcji. „Kolejne etapy to finalizacja zakupu oraz integracji operacyjnej z pełnym poszanowaniem ciągłości działania i komfortu klientów. Proces został zaplanowany tak, aby zagwarantować klientom Citi Handlowego maksymalnie płynne i bezpieczne przejście do naszego banku” - zapewnił.

Działamy zgodnie z harmonogramem, aby w połowie 2026 roku, po osiągnięciu pełnej gotowości operacyjnej, przyłączyć bankowość detaliczną do VeloBanku. Intensywnie współpracujemy z zespołami VeloBanku, być zapewnić naszym klientom sprawne i komfortowe przejście do ich nowego banku- stwierdziła natomiast prezes Citi Handlowego Elżbieta Czetwertyńska.

VeloBank ma przejąć wszystkich klientów i pracowników Citi Handlowy

Warunkową umowę zakupu części detalicznej Citi Handlowego podpisano pod koniec maja tego roku. VeloBank miał przejąć wszystkich klientów detalicznych oraz ok. 1,6 tys. pracowników Citi Handlowego. Bank Handlowy podał wówczas, że pozostanie przy nim detaliczny portfel kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych w wysokości ok. 24 mln zł. Według Banku Handlowego w zamian za przekazanie VeloBankowi części detalicznej BH otrzyma pakiet akcji VeloBanku, przy czym ma być to nie więcej niż 25 proc. wszystkich akcji tej spółki. Następnie akcje VeloBanku zostaną odkupione od BH za ok. 532 mln zł, przy czym na tę kwotę składa się część stała w wysokości 432 mln zł oraz część zmienna, zależna od wyników segmentu detalicznej, w wysokości do 100 mln zł.

Bank Handlowy to jeden z najstarszych polskich banków. Jego akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 roku. Obecnie właścicielem 75 proc. akcji jest amerykański Citibank.

VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku a następnie został sprzedany. Głównym udziałowcem VeloBanku jest amerykański Fundusz Cerberus, który ma 80,2 proc. udziałów, po 9,9 proc. mają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sztuczna inteligencja w pracy? Na dziko!

Rejestracja auta drożeje. Tablice indywidualne dla krezusów!

Dołowanie górnictwa to jedna wielka manipulacja

»»Konferencja Prezesa NBP! „Głównym celem jest walczyć z inflacją.” – oglądaj w telewizji wPolsce24 **