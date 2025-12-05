Powstaje gigant mediów i najcenniejsza firma Hollywood

Netflix uzgodnił przejęcie Warner Bros. za 27,50 USD za akcję, co wycenia spółkę na 82,70 mld USD – podała w piątek agencja Bloomberga. Transakcja ma zostać zrealizowana po wydzieleniu działu sieci telewizji Discovery Global, do którego mają należeć m.in. CNN i TVN.

W ramach transakcji Netflix przejmie m.in. HBO i HBO Max, a także studia filmowe i telewizyjne. W ramach umowy każdy akcjonariusz Warner Bros. Discovery otrzyma 23,25 USD w gotówce i około 4,50 USD w akcjach Netflixa, co wyceni Warner na 27,75 USD za akcję, czyli około 72 mld USD w kapitale własnym i 82,7 mld USD, wliczając dług. Propozycja Netflixa miała przebić o 4 dolary za akcję ofertę jego głównego rywala w staraniach o przejęcie WBD, koncernu Paramount Skydance, który zamierzał przejąć cały koncern WBD.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w ciągu 12-18 miesięcy. Wcześniej Warner Bros. Discovery wydzieli swój globalny dział sieci telewizji, Discovery Global, do osobnej spółki notowanej na giełdzie, co ma się zakończyć w trzecim kwartale 2026 roku. W tej spółce znajdą się m.in. takie stacje jak CNN, TBS, TNT oraz polski TVN.

Porozumienie oznacza potencjalny koniec trwających od miesięcy spekulacji i zawirowań wokół przejęcia WBD. Od początku za faworyta w rywalizacji uważany był Skydance Paramount, który - m.in. według „New York Post” - był faworyzowany przez administrację Donalda Trumpa ze względów politycznych. Należy on bowiem do Davida Ellisona, syna jednego z najbogatszych Amerykanów, Larry’ego Ellisona, znanego ze wspierania prezydenta Trumpa. Firma Ellisona przejęła wcześniej także koncern Paramount wraz z telewizją CBS, wprowadzając preferowane przez Biały Dom zmiany programowe w linii stacji. O zakup całego WBD ubiegał się także koncern Comcast, właściciel m.in. telewizji NBC.

Netflix poinformował, że spodziewa się generować co najmniej 2–3 mld USD rocznych oszczędności kosztów do trzeciego roku po sfinalizowaniu transakcji.

Innowacyjne finansowanie transakcji

Netflix pozyskał 59 mld USD finansowania od banków z Wall Street, aby zrealizować planowane przejęcie Warner Bros. Jak podano w komunikacie, Wells Fargo, BNP Paribas i HSBC udzielą Netflixowi niezabezpieczonego kredytu pomostowego. Jest to rodzaj finansowania, który zazwyczaj jest zastępowany trwalszym długiem, takim jak obligacje korporacyjne. To byłaby jedna z największych pożyczek tego typu w historii.

„Razem możemy dać widzom więcej tego, co kochają i pomóc w zdefiniowaniu kolejnego stulecia opowiadania historii” – przekazał w wydanym oświadczeniu Ted Sarandos, współdyrektor generalny Netflixa. Zaznaczył, że choć jego firma zwykle skupiała się na budowaniu własnego biznesu, a nie przejmowaniu innych, to nabycie Warner Bros. było „rzadką okazją”.

Mocarstwowe plany biznesowe Netflixa

Netflix zapowiedział, że zamierza utrzymać obecną działalność Warner Bros. i rozwijać jego mocne strony, w tym premiery kinowe filmów, co budziło obawy w Hollywood. Netflix poinformował, że umowa pozwoli mu znacznie zwiększyć moce produkcyjne w USA i zainwestować w oryginalne treści, co stworzy miejsca pracy i wzmocni branżę rozrywkową.

Ekskluzywne treści Warner Bros. mają zapewnić Netflixowi mocną ofertę programową, pozwalającą utrzymać przewagę nad takimi konkurentami jak Walt Disney i Paramount. Umowa z pewnością zostanie poddana kontroli antymonopolowej w USA i Europie i już wzbudziła pewne obawy.

Czy będzie sprzeciw regulatorów rynku w USA?

Republikanin z Kalifornii, Darrell Issa, napisał notatkę do amerykańskich regulatorów, sprzeciwiając się potencjalnej umowie z Netflixem, twierdząc, że może ona zaszkodzić konsumentom. Netflix argumentował jednak, że jednym z jego największych konkurentów jest YouTube, należący do Alphabet. Senator stanu Utah Mike Lee, również republikanin, podzielił obawy Issy w tym tygodniu.

Umowa, jeśli dojdzie do skutku, oznaczałaby ogromną zmianę w branży rozrywkowej, łącząc wiodącą na świecie platformę streamingową z jednym z najstarszych i najbardziej cenionych studiów filmowych w Hollywood.

Powstanie najcenniejsza firma Hollywood

Przejęcie oznacza sporą zmianę strategii dla Netflixa, który nigdy wcześniej nie zawarł umowy o tak dużej skali. Pionier streamingu stał się najcenniejszą firmą Hollywood, bez korzystania z biblioteki treści ani studia, licencjonując programy od innych, a następnie rozszerzając swoją działalność o treści oryginalne. Przedstawiciele Warner Bros. i Netflixa nie odpowiedzieli Bloombergowi na prośby o komentarz.

Umowa z Warner Bros., firmą, która ma na swoim koncie takie franczyzy jak „Harry Potter”, „Gra o tron” i DC Comics, przekształciłaby Netflixa w pionowo zintegrowanego giganta medialnego, zapewniając mu jedną z najcenniejszych ofert w Hollywood. Dzięki zakupowi Netflix stałby się właścicielem sieci HBO wraz z biblioteką popularnych tytułów, takich jak „Rodzina Soprano” i „Biały Lotos”. Do aktywów Warner Bros. należą również studia w Burbank w Kalifornii.

Netflix uzyska w ten sposób wyłączną, długoterminową kontrolę nad własnością intelektualną premium, jednocześnie zmniejszając zależność od zewnętrznych studiów w miarę ekspansji na rynek gier, rozrywki na żywo i szerszego ekosystemu konsumenckiego.

W październiku zarząd Warner Bros. odrzucił ofertę Paramount na kwotę około 60 mld USD przejęcia całej firmy, a następnie wszczął formalny proces sprzedaży jej aktywów.

Tradycyjny rynek telewizyjny przechodzi obecnie kryzys, ponieważ widzowie przenoszą się do serwisów streamingowych, w których dominuje Netflix. W ostatnim kwartale dział sieci telewizji kablowej Warner Bros. odnotował 23-proc. spadek przychodów, ponieważ klienci rezygnowali z subskrypcji, a reklamodawcy przenosili się gdzie indziej.

Netflix, założony prawie trzy dekady temu jako wypożyczalnia płyt DVD wysyłająca płyty klientom pocztą, zakończył rok 2024 z przychodami w wysokości 39 mld USD. Jego wartość rynkowa wynosi około 437 mld USD. Warner Bros., założone w latach 20. XX wieku, osiągnęło sprzedaż przekraczającą 39 mld USD.

Zainteresowanie Netflixa Warner Bros. również wzbudziło wcześniej niepokój w Hollywood. Firma w dużej mierze zrezygnowała z wyświetlania filmów w kinach, okazjonalnie dając swoim produkcjom ograniczoną liczbę seansów w kinach.

PAP, sek

