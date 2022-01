Co z ulgą dla klasy średniej? Ważne informacje dla małżonków

Ulga dla klasy średniej może być zastosowana przy wspólnym rozliczeniu małżonków, jeśli połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł – wynika z wyjaśnień MF.

Ulga dla klasy średniej to rozwiązanie, które pojawiło się w przepisach podatkowych od 1 stycznia. Jego celem, jak informuje MF na swoich stronach, jest amortyzacja zmian w składce zdrowotnej, czyli likwidacja odliczenia tej daniny od podatku. Ulga obejmuje osoby, które uzyskują przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli od 5 701 zł do 11 141 zł brutto miesięcznie. Z ulgi mogą skorzystać także małżonkowie przy wspólnym rozliczeniu.

„W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków, każdy z małżonków może skorzystać z odliczenia, jeżeli spełnia warunki do jego zastosowania (uzyskuje przychody ze wskazanych źródeł i jego roczne przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692)” – napisało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach przysłanych PAP.

Ale, jak wynika z informacji z MF, również w sytuacji, kiedy jedno z małżonków uzyskuje przychody kwalifikujące go do ulgi dla klasy średniej, a drugie zarabia mniej lub jeśli jedno z małżonków przekroczyło limit ulgi a drugie nadal mieści się w przedziale, można zastosować ulgę dla klasy średniej przy wspólnym rozliczeniu.

„Jeżeli jednak istnieje dysproporcja między przychodami małżonków i np. jeden przekracza limit przychodowy, a drugi nie osiąga żadnych przychodów, to też mogą skorzystać z odliczenia. W tym przypadku jednakże połowa łącznych przychodów obojga małżonków (z pracy na etacie oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej) musi wynosić co najmniej 68 412 zł i nie przekraczać 133 692 zł. Jest to warunek zastosowania odliczenia i przy jego spełnieniu każdy z nich zastosuje ulgę obliczoną od połowy ich wspólnych przychodów” – wskazało Ministerstwo Finansów w swoim wyjaśnieniu.

Wśród rozwiązań, jakie obowiązują od początku roku a dotyczą opodatkowania małżeństw, znalazła się także możliwość wspólnego rozliczenia się już od momentu zawarcia małżeństwa, o ile na koniec roku istniała wspólność majątkowa. Wcześniej obowiązywała zasada, że aby skorzystać ze wspólnego rozliczenia, małżonkowie muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

PAP/ as/