Sasin: Mały biznes zapłaci mniej za gaz

Z automatycznej obniżki ceny gazu dla odbiorców biznesowych, która będzie obowiązywać do końca lutego tego roku, będą mogły skorzystać między innymi piekarnie, zakłady fryzjerskie czy firmy usługowe - mówi w weekendowym „Super Expressie” wicepremier i minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

„Odpowiedzią naszego rządu na ekstremalnie trudną sytuację na rynku gazu jest cały szereg propozycji, które mają chronić Polaków” - stwierdził w rozmowie z gazetą wicepremier Sasin.

Wskazał, że rząd zmienił prawo energetyczne. „Dzięki czemu umożliwiliśmy podmiotom takim jak PGNiG rozłożenie podwyżek w czasie” - zaznaczył Sasin. Przypomniał, że przygotowano dwie Tarcze Antyinflacyjne, dodatek osłonowy i ustawę, która chroni Polaków i instytucje wrażliwe przed gigantycznymi podwyżkami cen gazu.

„Chętnie objęlibyśmy taryfami, jakie obowiązują odbiorców indywidualnych małych i mikro przedsiębiorców, takich jak zakłady fryzjerskie, piekarnie czy inne zakłady usługowe” - zapewnił Sasin. Wyjaśnił, że rząd nie może tego zrobić ze względu na zasady narzucone przez UE. „Wynika to z tzw. dyrektywy gazowej z 13 lipca 2009 r.” - przypomniał.

Sasin zwrócił uwagę w rozmowie z gazetą, że są firmy takie jak PGNiG, które pozostają w państwowych rękach. „Dlatego zleciłem, że gdy tylko pojawi się taka możliwość, mają podjąć działania, które ulżą również przedsiębiorcom” - stwierdził. Przypomniał, że od piątku 14.01 obowiązują ich niższe taryfy.

„Ze względu na to, że sytuacja na rynku nieco się stabilizuje, PGNiG może to uwzględnić w taryfach. W efekcie 14 stycznia weszła w życie obniżka cen gazu w wysokości 25 proc. dla klientów biznesowych” - zaznaczył. Dodał, że z automatycznej obniżki, która będzie obowiązywać do końca lutego tego roku, będą mogły skorzystać między innymi piekarnie, zakłady fryzjerskie czy firmy usługowe.