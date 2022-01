Wpływy z mandatów mogą sięgnąć nawet ok. 4 mld zł

Rząd od kilku miesięcy zapowiada ozusowanie umów zleceń jako lekarstwo na bolączki rynku pracy. Choć rzeczywista intencja to raczej dodatkowe wpływy do budżetu -€“ jeszcze w 2014 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie 340 mln zł - to może się okazać, że pośpiech w tej kwestii przyniesie efekty odwrotne od oczekiwanych -€“ uważa Konfederacja Lewiatan.