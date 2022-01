Kuźmiuk: Tusk zgodził się na powstanie ETS. To zbrodnia na polskiej energetyce

W 2008 roku Donald Tusk zgodził się na powstanie ETS i co więcej zgodził się, żeby podstawą redukcji był rok 2005, a nie 1989. Polska w okresie transformacji wykonała ogromny wysiłek, za który zapłaciliśmy utratą sporej części naszej wytwórczości i ogromnym bezrobociem. W tym czasie zredukowaliśmy CO2 o 32 proc. Ta decyzja z 2008 roku zepchnęła te 32 proc. do rowu. Zaczynamy od 2005 roku. To jest po prostu bezspornie zbrodnia na polskiej energetyce - mówił w programie „Woronicza 17” na antenie TVP Info eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk (PiS).

Pan prezydent Andrzej Duda wspiera rząd w działaniach w sprawie walki z systemem ETS. Widzimy wyraźnie, że to są bardzo niekorzystne zapisy — mówił Łukasz Rzepecki (Kancelaria Prezydenta).

Mamy nadzieję, że uda się wypracować konkretne rozwiązania, które doprowadzą do obniżenia cen energii — dodał.

Jest z tym duży kłopot, ale odpowiada za to rząd— oświadczył Robert Kropiwnicki (PO), dodając, iż „rząd zarobił 57 mld na uprawnieniach do emisji”.

Zamiast zainwestować te pieniądze w energetykę, to to przejedli— stwierdził.

Odnosząc się do sondażu, z którego wynika, że wyborcy PO chcą reformy systemu ETS Robert Kropiwnicki nawet nie krył agresji:

Na durnym pasku swoim piszecie „podatek Tuska”, a odpowiada za to Morawiecki. Jak trzeba znaleźć kozła ofiarnego, to jest nim Platforma i Donald Tusk— mówił.

W odpowiedzi na te słowa eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk (PiS) przypomniał, jak jest w rzeczywistości.

W 2008 roku Donald Tusk zgodził się na powstanie ETS i co więcej zgodził się, żeby podstawą redukcji był rok 2005, a nie 1989. Polska w okresie transformacji wykonała ogromny wysiłek, za który zapłaciliśmy utratą sporej części naszej wytwórczości i ogromnym bezrobociem. W tym czasie zredukowaliśmy CO2 o 32 proc. Ta decyzja z 2008 roku zepchnęła te 32 proc. do rowu. Zaczynamy od 2005 roku. To jest po prostu bezspornie zbrodnia na polskiej energetyce— mówił Zbigniew Kuźmiuk. Zbigniew Kuźmiuk podkreślił, że za zgodą Ewy Kopacz i Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej do handlu pozwoleniami na emisję wszedł sektor finansowy. Wyjaśnił przy tym, że pieniądze z ETS rząd wydał w całości na transformację energetyczną, ponieważ nie mogły one być wydatkowane inaczej z tego względu, że były „znaczone” przez KE jako pochodzące z handlu pozwoleniami na emisję.

Pan premier Morawiecki wykazał, że ten system się wyrodził, że osłabia transformację energetyczną— podkreślał eurodeputowany PiS dodając, iż „kraje muszą mieć pieniądze na transformację”.

wPolityce.pl/RO

