Samsung Electronics zwiększa moce

Koreański producent zainwestuje w zakłady we Wronkach ponad 600 mln zł – pisze w środowym wydaniu „Puls Biznesu”

Gazeta pisze, że w Polsce powstaje około 35 proc. urządzeń dużego AGD produkowanego w Unii Europejskiej. „Producenci AGD, którzy zatrudniają 35 tys. osób, inwestują rokrocznie ponad 1 mld zł” – czytamy.

„Sporą część tej kwoty wyda Samsung Electronics Manufacturing, który w tym i przyszłym roku zamierza wyłożyć na zwiększenie mocy zakładu pralek i lodówek we Wronkach 673,27 mln zł. Większość kwoty, prawie 520 mln zł, zostanie wydana do końca tego roku” – czytamy w „PB”.

Według dziennika koreańska firma zwiększy zatrudnienie o 60 etatów. Obecnie zatrudnienie w firmie wynosi ponad 2,3 tys. osób. „Na projekt firma otrzyma w 2025 r. 23,5 mln zł grantu rządowego w ramach programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki, a stosowną umowę z przedstawicielem Ministerstwa Rozwoju i Technologii podpisała 30 grudnia” – podaje gazeta.

„PB” przypomniał, że Samsung Electronics kupił zakłady pralek i lodówek Amiki Wronki pod koniec 2009 r. za 204,5 mln zł. „Już rok później ogłosił, że zainwestuje w rozbudowę i centrum dystrybucji na Europę 282 mln zł, a do 600 etatów doda 250. (…) W 2014 roku zainwestował w zakład ok. 80 mln zł i rozpoczął produkcję nowych modeli lodówek i pralek, a do 2016 wydał jeszcze 300 mln zł. (…) W ubiegłym roku spółka zainwestowała 170,2 mln zł i uruchomiła produkcję nowych modeli pralek i lodówek. Z raportu za 2020 r. wynika, że w 2021 r. firma zamierzała zainwestować 217 mln zł” – wylicza dziennik.

„W 2020 r. Samsung Electronics Manufacturing Poland miał 3,4 mld zł przychodów (tyle samo co rok wcześniej) i 106 mln zł zysku netto. W 2020 r. zakłady Samsunga we Wronkach wyprodukowały 3,5 mln sztuk urządzeń i zatrudniały 2342 pracowników, o 5 proc. mniej niż rok wcześniej, a liczba pracowników tymczasowych spadła z 1,9 tys. do 1,8 tys. (wśród nich było 1,4 tys. Ukraińców i 410 Wietnamczyków)” – dodaje „Puls Biznesu”.

PAP/KG