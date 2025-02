Słodkie rekordy branży cukrowej

W kampanii 2024/2025 krajowi producenci cukru wyprodukowali ponad 2,5 mln ton cukru. Jest to najwyższy wynik w historii branży cukrowniczej w Polsce - poinformował Związek Producentów Cukru w Polsce. Przerobem buraków cukrowych w naszym kraju zajmuje się 17 cukrowni.

Kampania cukrownicza 2024/2025 rozpoczęła się 22 sierpnia 2024 roku w cukrowni Glinojeck, należącej do Pfeifer & Langen Polska S.A. Jako ostatnia zakończyła pracę 3 bm. cukrownia w Strzelinie, należąca do Suedzucker Polska S.A. Średni czas trwania kampanii u wszystkich czterech producentów wyniósł 135 dni, co jest wynikiem zbliżonym do ubiegłorocznego - poinformował dyrektor ZPC w Polsce Michał Gawryszczak.

W Polsce produkcją cukru zajmują się cztery koncerny w 17 cukrowniach: Krajowa Grupa Spożywcza S.A. (7 cukrowni), Pfeifer & Langen Polska S.A. (4), Sudzucker Polska S.A. (4) oraz Nordzucker Polska S.A. (2).

Plony wyższe, poziom cukru w burakach – bez zmian

Warunki pogodowe dla uprawy buraków cukrowych w tym sezonie były dobre. Siewy rozpoczęły się w połowie marca ub.r. i zakończyły się w połowie kwietnia ub.r. Warunki meteorologiczne w okresie wegetacji buraków należy uznać ogólnie za sprzyjające rozwojowi roślin. Wysokie temperatury w lipcu i sierpniu oraz występujące w tym okresie opady sprzyjały wegetacji buraków, ale i dynamicznemu rozwojowi chorób grzybowych. Od połowy września wilgotność gleby była wysoka, co przy braku wyraźnego ochłodzenia przedłużało okres wegetacji. Takie warunki sprzyjały wzrostowi masy, ale nie zwiększaniu polaryzacji (zwiększenie koncentracji cukrów) .

W minionej kampanii producenci cukru podpisali umowy na uprawę i dostawę buraków cukrowych z ponad 26 tys. plantatorami, od których zakupili 18,4 mln ton buraków tj. ok. 9 proc. więcej niż w poprzedniej kampanii. Średnie plony wyniosły 67 ton z hektara. Jest to wynik 5 proc. lepszy niż w poprzedniej. Polaryzacja cukru wyniosła 16 proc. i była na podobnym poziomie jak w sezonie wcześniej.

Rekordowa produkcja cukru w Polsce, ale #cukier też ciekawie wygląda w kontekście rynku surowców. Ostatnio ceny nieco odbiły, ale spekulanci zaczęli być ekstremalnie negatywnie nastawieni na przyszłość, znacznie zwiększając pozycje krótkie - komentuje Michał Stajniak, analityk rynków surowcowych z XTB.

Ceny energii i środków produkcji problemem dla sektora

Mimo rekordowej produkcji cukru sektor zmaga się z rosnącymi kosztami energii, paliw i środków produkcji. W styczniu 2025 roku ceny cukru na londyńskiej giełdzie osiągnęły najniższy poziom od 3,5 roku. Spadek cen to efekt poprawiających się globalnych perspektyw podaży oraz decyzji Indii o zezwoleniu na eksport 1 mln ton cukru. Jak wskazują analitycy, sytuacja ta przekłada się na ceny w handlu detalicznym w Polsce, a także będzie miała wpływ na cenę skupu buraków cukrowych w kolejnej kampanii.

Polska jest trzecim po Francji i Niemczech producentem cukru w UE i eksporterem netto tego produktu. Produkuje 2,0-2,4 mln ton cukru rocznie. Zapotrzebowanie krajowe na cukier szacowane jest na ok. 1,7 mln ton. Nadwyżka cukru trafia na eksport. W latach 2019-2023 udział eksportu cukru w produkcji wynosił średnio 30 proc. Odbiorcami cukru z Polski są inne kraje unijne, w tym Niemcy, Włochy, Węgry, Rumunia, a także kraje trzecie, w tym Wielka Brytania, Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Polska także importuje pewne ilości cukru. W latach 2019-2023 udział importu cukru w produkcji wynosił średnio 9 proc.

