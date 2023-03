Współpraca Hitachi z czołowym operatorem płatności bezgotówkowych

Grupa Hitachi rozpoczęła strategiczną współpracę z czołowym operatorem płatności bezgotówkowych Polskie e-Płatności w zakresie rozwoju oprogramowania i systemów IT

Hitachi Europe Ltd. wraz z GlobalLogic, spółką zależną Hitachi Ltd., będzie pracować z Polskie ePłatności (PeP) nad rozwojem systemów IT, poprawą ich efektywności, jakości i funkcjonalności dostosowując je do wciąż zmieniającego się otoczenia i potrzeb klientów. W pierwszym kroku firmy skoncentrują się na rozwoju platformy Microsoft Dynamics. Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. podpisało umowę ramową na rozwój oprogramowania z regionalną centralą Grupy Hitachi – Hitachi Europe Ltd. Oddział w Polsce.

Podpisana umowa daje PeP dostęp do kompetencji w zakresie rozwoju oprogramowania i platform w Grupie Hitachi, w szczególności do ponad 29 tysięcy pracowników firmy GlobalLogic, świadczącej w ramach Grupy Hitachi usługi projektowania i rozwoju oprogramowania. Ze strony Hitachi Europe, podpisana umowa pozwala umocnić swoją pozycję dostawcy na rynku finansowym w Polsce i rozszerzyć swoje portfolio o usługi rozwoju oprogramowania. PeP to wiodący polski operator płatności bezgotówkowych z bazą ponad 240 000 terminali płatniczych, oferujący pełną gamę rozwiązań płatniczych oraz wielu dodatkowych usług. Działający od 2010 roku, PeP jest najszybciej rozwijającą się firmą z branży technologii płatniczych wśród najlepiej rozwijających się gospodarek płatności cyfrowych w Europie. Cyfrowa transformacja i dalszy rozwój systemów IT ma dla PeP kluczowe znaczenie.

Jesteśmy członkiem Grupy Nexi, wiodącej w Europie firmy z branży PayTech. Jako PeP odnotowujemy najszybsze tempo wzrostu w Polsce jak i na tle naszej Grupy. Rozwój nowoczesnych metod płatności w Polsce na przestrzeni ostatnich lat to bezprecedensowy przykład skoku technologicznego na skalę międzynarodową. Niemcy czy Włosi stawiają nas za przykład cyfryzacji usług płatniczych i innowacji w tej dziedzinie. Jednak, mając na uwadze stale rosnące oczekiwania klientów i całego rynku, nasza branża stoi przed kolejnym wyzwaniem. Musi postawić na prostotę oraz kompaktowe, zintegrowane a jednocześnie technicznie rozbudowane rozwiązania. Współpraca z Grupą Hitachi i GlobalLogic to ogromne wsparcie, które umożliwi nam dalsze tworzenie jak największej wartości dla naszych klientów i końcowego konsumenta – mówi Maciej Nowosielski, Prezes Zarządu Polskich ePłatnosci, Grupa Nexi.

Hitachi Europe jest czołowym dostawcą rozwiązań IT do polskiego sektora bankowego od 2010 roku. Dotychczas działalność Hitachi skupiała się na dostawie rozwiązań regulacyjnych (np. trwały nośnik MiFID2), infrastruktury IT (macierze dyskowe) i usług cybersecurity. W tym roku Hitachi planuje wprowadzenie na rynek kompleksowych usług rozwoju oprogramowania, dzięki spółce GlobalLogic, która dołączyła do Grupy Hitachi w 2021 roku. W samej Polsce GlobalLogic posiada ponad 2 000 wykwalifikowanych inżynierów oprogramowania.

Bardzo dziękujemy Zarządowi PeP za zaufanie, jakim obdarzył Grupę Hitachi. Współpraca z PeP wpisuje się w strategiczne cele Hitachi na rynku polskim, obejmujące wprowadzenie na nasz rynek i szeroką ekspansję biznesu naszych usług rozwoju oprogramowania, które są powszechnie stosowane na rynkach globalnych – powiedział Tadeusz Woszczyński, Dyrektor Generalny w Polsce, Austrii i Europie Centralno-Wschodniej w Hitachi Europe Ltd.

Współpraca zakładająca wykorzystanie tzw. metodyk zwinnych (ang. agile) pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów, zarówno po stronie PeP jak i Hitachi wraz z GlobalLogic, dopasowanie rezultatów współpracy do zmieniającego się otoczenia oraz minimalizację czasu wymaganego na dostarczenie oczekiwanych produktów. Rozwój systemów ma pozwolić PeP na umocnienie pozycji na rynku i ekspansję na nowe obszary.

GlobalLogic wyróżnia się szeroką wiedzą i wysoką specjalizacją w tworzeniu systemów informatycznych w oparciu o pełen cykl rozwoju produktu. W ramach realizowanych projektów, od lat tworzy przełomowe rozwiązania dla organizacji z różnych branż, w tym też przedsiębiorstw rynku finansowego i ubezpieczeniowego. Zespoły GlobalLogic są zaangażowane w rozwój kluczowych systemów bankowych, systemów dla branży FinTech czy też rozwiązań korporacyjnych typu personal banking i wealth management. Wykorzystując najnowsze technologie, przyspieszają wdrożenie oprogramowania dopasowanego do oczekiwań klientów i wysokich standardów charakteryzujących cały sektor.

Głównym celem i strategią Hitachi po dołączeniu GlobalLogic do swojej grupy spółek było rozszerzenie oferty związanej z rozwojem oprogramowania. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu GlobalLogic w tym zakresie, razem jako Grupa Hitachi jesteśmy w stanie jeszcze efektywniej przeprowadzić naszych klientów przez proces transformacji cyfrowej w szerokim spektrum technologii IT od systemów wbudowanych po rozwiązania chmurowe - Chip to Cloud. Rozpoczęcie współpracy z PeP jest potwierdzeniem tego w jaki sposób Grupa Hitachi wraz z GlobalLogic dostosowują się do potrzeb klienta i wspólnie budują ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb takiej wyspecjalizowanej w swojej dziedzinie organizacji jaką jest PeP - wyjaśnił Tomasz Prokopiuk, Business Unit Head – EMEA, GlobalLogic.

Współpraca w zakresie rozwoju oprogramowania jest początkiem współpracy na linii Grupa Hitachi – PeP. Obie instytucje planują rozwijać współpracę również w zakresie dostaw rozwiązań IT, w tym licencji oprogramowania, czy też infrastruktury IT.

Mat.Pras./KG