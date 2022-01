Westinghouse ma już umowy z polskimi firmami na budowę atomu

Dostawca reaktorów jądrowych Westinghouse podpisało w piątek z 10 polskimi firmami umowy o współpracy przy ewentualnej budowie sześciu reaktorów AP1000 w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Umowy obejmują też ewentualne przyszłe projekty w regionie

Westinghouse jest gotowy wesprzeć Polskę w osiągnięciu celów związanych z polityką energetyczną. Będziemy działać w oparciu o nasze doświadczenie w realizacji inwestycji w technologie jądrowe na całym świecie - powiedział przy okazji podpisania umów prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik.

Jak zaznaczył, te zadania będzie dodatkowo wspierał zespół prawie 200 pracowników zatrudnionych w Globalnym Centrum Usług Wspólnych Westinghouse w Krakowie, który jest zaangażowany w globalne działania firmy.

Chcemy zapewnić Polsce najlepszą technologię na rzecz realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, a także by zabezpieczyć potrzeby energetyczne polskiej gospodarki - podkreślił Kowalik.

Ze strony polskiej sygnatariuszami umów jest 10 firm, w tym Rafako, ZKS Ferrum - dostawca żelaznych komponentów i materiałów metalurgicznych, KB Pomorze - projektant i wykonawca w obszarze budownictwa przemysłowego w sektorze rafineryjnym i paliwowo-petrochemicznym.

Umowy z Westinghouse podpisały również Mostostal Kraków, świadczący usługi w zakresie wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych oraz instalacji urządzeń dla przemysłu; OMIS - zajmujący się kompleksową obsługą projektową inwestycji, generalnym wykonawstwem obiektów przemysłowych i energetycznych; GP Baltic - producent i dostawca wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, Protea Group - dostawca suwnic, żurawi i innych urządzeń dźwigowych dla przemysłu, Polimex Mostostal - projektant obiektów energetycznych, dostawca, wykonawca robót budowlanych i montażowych; Fogo - producent agregatów prądotwórczych oraz Zarmen Group - wykonawca inwestycji przemysłowych.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Na mocy polsko-amerykańskiej międzyrządowej umowie o współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczpospolitej Polskiej Westinghouse i Bechtel mają przedstawić w tym roku polskiemu rządowi ofertę w oparciu o reaktor AP1000.

W październiku wstępną, niewiążącą ofertę złożył francuski EDF. Oferta obejmuje budowę i eksploatację czterech lub sześciu reaktorów EPR w 2-3 lokalizacjach.

Do końca I kwartale 2022 r. ofertę opartą o reaktory APR1400 przedstawić ma rządowi koreański koncern KHNP.

PAP/mt