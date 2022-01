Szef MON: W budowę zapory na granicy angażuje się wojsko

Przeprowadziłem odprawę z dowódcami Wojska Polskiego w sprawie budowy stałej zapory na granicy polsko–białoruskiej. Żołnierze będą zaangażowani w cały proces budowy - poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak

Przeprowadziłem dziś odprawę z dowódcami Wojska Polskiego w sprawie budowy stałej zapory na granicy polsko–białoruskiej. Żołnierze będą zaangażowani w cały proces budowy. Wojsko wciąż chroni polskiej granicy, na miejscu pełni służbę kilkanaście tysięcy żołnierzy - napisał w środę na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

We wtorek Straż Graniczna poinformowała, że ruszyła budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna przekazała place pod budowę wykonawcom. To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej. Długość bariery to 186 km, koszt jej budowy - 1,6 mld zł - podała SG.

Roboty budowlane, na które zakontraktowano 644 mln zł, wykonują firmy Budimex oraz konsorcjum Unibepu i spółki zależnej Budrex. Prace na granicy odbywać się będą równolegle na czterech odcinkach. Budimex postawi zaporę na dwóch odcinkach o długości łącznie 105,5 km, a Unibep - kolejnych dwóch o długości 80,7 km.

Rzeczniczka SG por. Anna Michalska wyjaśniła w poniedziałek PAP, że wykonana została dokumentacja techniczna na pierwsze fragmenty odcinków (łącznie ponad 20 km). „Prace rozpoczynają się od wiercenia pali i ich betonowania w ziemi” - zaznaczyła. Jeszcze w tym tygodniu na teren budowy zaproszeni zostaną dziennikarze.

Równolegle w Siedlcach produkowane są stalowe przęsła. To podstawowe elementy zapory, które wykonuje konsorcjum trzech firm: Polimex-Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks. Wartość umowy z konsorcjum to 589 mln złotych.

Inwestycja - zgodnie z ustawą o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która weszła w życie 4 listopada - jest celem publicznym. Nie są do niej stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do zamówień związanych z inwestycją nie stosuje się też Prawa zamówień publicznych, a kontrolę zamówień sprawuje CBA. Niejawne są informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych zapory. Formalnym inwestorem jest komendant główny Straży Granicznej.

Koszt robót budowlanych i produkcji przęseł to 1 mld 233 mln zł. Kolejnym etapem będzie podpisanie umów dotyczących bariery elektronicznej. W Ocenie Skutków Regulacji do projektu wspomnianej ustawy koszt perymetrii oszacowano na 115 mln złotych.

Czytaj też: Firmy z USA lobbują przeciwko sankcjom wobec Rosji

PAP/mt