USA: Ubezpieczenie i podatek dla właścicieli broni? Spór narasta!

Rada miejska położonego w Kalifornii San Jose jako pierwsza w USA proceduje prawo nakładające na właścicieli broni palnej obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz coroczny podatek w wysokości 25 dolarów.

Uchwała rady miejskiej została przegłosowana we wtorek podczas pierwszego czytania, jeżeli radni zaakceptują ją również podczas drugiego czytania w lutym, powinna zacząć obowiązywać w sierpniu - informuje agencja AFP.

Obowiązkowa polisa ma pokrywać koszty odpowiedzialności cywilnej za „wszelkie przypadkowe użycie broni lub to wynikające z zaniedbania”. Podatek będzie zbierany od każdego gospodarstwa domowego, w którym znajduje się broń i ma być przeznaczony na walkę z przemocą z użyciem broni.

„Widzieliśmy, jak ubezpieczenia doprowadziły przez dekady do zmniejszenia liczby ofiar wypadków samochodowych, na przykład poprzez finansowe zachęty do wyposażania aut w poduszki powietrzne (…) podobnie dostępne ubezpieczenia broni dostosowują swoje stawki tak, by zachęcić właścicieli do jej bezpiecznego przechowywania czy udziału w kursach bezpieczeństwa” - przekonywał burmistrz San Jose Sam Liccardo.

Władze miasta podkreślają, że celem nowych regulacji nie jest ograniczenie, gwarantowanego przez amerykańską konstytucję, prawa do posiadania broni, ale zmniejszenie skali i kosztów przemocy z jej użyciem.

To „jawnie niekonstytucyjne prawo”, równie niedorzeczne jak „podatek od wolności słowa albo podatek od prawa do chodzenia do kościoła” - skomentowało Narodowe Stowarzyszenie na rzecz Prawa do Broni (NAGR).

Prace nad uchwałą rady miejskiej San Jose rozpoczęły się po strzelaninie w pobliskim Gilroy w 2019 r., w której 19-letni napastnik otworzył ogień do zebranych na lokalnym festiwalu osób. Sprawca zabił 3 osoby, ranił 17, po czym sam popełnił samobójstwo.

Władze San Jose szacują, że przestępstwa z użyciem broni kosztują budżet miasta ok. 40 mln dolarów rocznie (wliczono tutaj m.in. koszt prowadzenia śledztw, utrzymania policji, pomocy ofiarom).

W 2020 r. w USA sprzedano blisko 23 mln sztuk broni; każdego roku od kul ginie tam ok. 40 tys. osób (w tym samobójców) - przypomina AFP.

PAP/kp