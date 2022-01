Sasin odpowiada Tuskowi ws. cen gazu: Paradna dwulicowość

„Najbardziej gorliwy posłaniec brukselskich elit namawia do łamania unijnego prawa, bo tym byłoby przyjęcie tych postulatów” - napisał na Twitterze wicepremier i szef MAP Jacek Sasin. To odpowiedź na wpis Donalda Tuska dot. odrzucenia senackich poprawek do ustawy o ochronie odbiorców gazu.

Tusk ironicznie: „Nie będzie ciepłej wody w kranie”

Sejm odrzucił w środę najważniejsze zmiany, zaproponowane przez Senat do ustawy o ochronie odbiorców gazu. Chodzi o poprawki rozszerzające grono uprawnionych do korzystania z cen gazu regulowanych taryfami, m.in. o mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Posłowie przyjęli jedynie poprawki legislacyjno-redakcyjne. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Decyzję sejmowej większości skomentował ironicznie na Twitterze lider PO Donald Tusk.

Nie będzie ciepłej wody w kranie. PiS odrzucił poprawki Senatu, które miały chronić małe i średnie przedsiębiorstwa przed drastycznymi podwyżkami cen gazu.

Sasin odpowiada na wpis lidera PO

Wpis Donalda Tuska skomentował wicepremier i szef MAP Jacek Sasin.

Najbardziej gorliwy posłaniec brukselskich elit namawia do łamania unijnego prawa, bo tym byłoby przyjęcie tych postulatów — napisał na Twitterze. Paradna dwulicowość — dodał.

