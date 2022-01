Synoptycy biją na alarm: Śnieżny huragan uderzy w USA!

W najbliższy weekend największe miasta północno-wschodnie w Ameryce mogą nawiedzić burze śnieżne o intensywności huraganu. Przewidywane są poważne opóźnienia i odwołania lotów oraz przerwy w dostawach prądu.

Według ośrodka przewidywania pogody (WPC) opady ciężkiego śniegu są najbardziej prawdopodobne w części Nowej Anglii. Mogą też objąć główne obszary metropolitalne od Waszyngtonu do Nowego Jorku.

„Krajowa Służba Pogodowa (NWS) w Bostonie wydała ostrzeżenie przed burzami śnieżnymi od piątku wieczorem do soboty wieczorem dla Massachusetts i Rhode Island. Opady śniegu mogą sięgać od 20,5 do ponad 40,5 cm, a porywy wiatru dojść do ponad 96 km/godz.” – podała CNN.