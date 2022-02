Gaz ziemny to nie „zielona” energia? Protest krajów UE

Austria, Dania, Szwecja i Holandia wezwały Komisję Europejską, aby nie kwalifikowała projektów dotyczących energii z gazu ziemnego jako „zielonych” inwestycji. Takie zapisy znalazły się w projekcie KE dotyczącym tzw. taksonomii.

Pod koniec roku Komisja opublikowała wstępny projekt taksonomii, w którym zaproponowała zaklasyfikowanie energii nuklearnej oraz gazu ziemnego jako „zielonych” źródeł energii. Oznacza to, że na inwestycje w te źródła będzie można pozyskać środki od UE i na rynkach finansowych.

Nie wszystkie kraje UE zgadzają się jednak z taką kwalifikacją.

Brak naukowych dowodów na włączenie gazu kopalnego do taksonomii powinien doprowadzić do ponownego rozpatrzenia wniosku przez Komisję Europejską – napisały rządy Austrii, Danii, Szwecji i Holandii w liście do Komisji Europejskiej, który we wtorek cytuje Reuters.