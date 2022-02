Turów i gorycz KO. Wiśniewska: Polityczne awanturnictwo. Sprawa jest zamknięta

„Zdecydowanie jest to awanturnictwo. Polityczne awanturnictwo, które nie przynosi niczego dobrego” - mówi portalowi wPolityce.pl eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska (PiS) odnosząc się do wypowiedzi czeskich „zielonych” aktywistów i ekspertów, którzy uznali zawarte przez Polskę i Czechy porozumienie w sprawie Turowa za „nielegalne”. W Polsce porozumienie z Czechami w sprawie Turowa „pyrrusowym zwycięstwem” Zjednoczonej Prawicy nazwała posłanka KO Małgorzata Tracz z partii Zieloni

„Zieloni” aktywiści i eksperci z Czech uważają porozumienie w sprawie Turowa za nielegalne i przekonują, że nie oddaje ono prawa unijnego w obszarze środowiska. Odnosząc się do formułowanych przez nich zarzutów, znajdujących się na wysokim poziomie ogólności, Jadwiga Wiśniewska ocenia:

Doszło do długo oczekiwanego porozumienia między stroną polską i czeską - porozumienia, które jest przełomowe i korzystne dla obu państw członkowskich UE, co zgodnie potwierdzili wczoraj Premierzy Morawiecki i Fiala. Czeski premier wyraził nawet przekonanie, że gdyby spór został rozstrzygnięty na wokandzie sądowej, zapewne korzyści nie byłyby tak dobre dla Czechów. Mimo to, jak widać pewne środowiska nie mogą pogodzić się z tym, że relacje zostały uporządkowane i sprawa została zamknięta w imię dobrosąsiedzkich stosunków — zauważa eurodeputowana PiS zaznaczając, iż „dziś Unia Europejska pogrążona jest w wielu kryzysach”.

Z kolei dla posłanki KO Małgorzaty Tracz z ugrupowania Zieloni porozumienie z Czechami w sprawie Turowa to pyrrusowe zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy. Jak twierdzi, sporu można było uniknąć, gdyby polski rząd nie wykazywał się arogancją. Jednak politycy PO, m.in. Rafał Trzaskowski, jak również Szymon Hołownia z Polski 2050 domagali się wcześniej, aby Turów zamknąć - skoro tak uważa TSUE.

UE podchwyci narrację „zielonych” aktywistów?

Pytana, na ile istnieje prawdopodobieństwo, że narrację czeskich aktywistów ekologicznych i „zielonych” ekspertów podchwycą unijni urzędnicy z TSUE czy innych instytucji, które pod tym samym pretekstem mogą zechcieć nie uznać tego porozumienia, Jadwiga Wiśniewska stwierdza:

Sprawa jest zamknięta. Polska i czeska dyplomacja dochowały wszelkiej staranności, jeśli chodzi o zawarte porozumienie, więc nie ma podstaw do tego, by sprawa była przed TSUE kontynuowana. Premier Morawiecki jednoznacznie dziś powiedział, że Republika Czeska wycofała skargę z TSUE ws. Turowa. To kończy sprawę. A do protestów tzw. „zielonych” ekspertów nie ma się co odnosić — mówi polityk.