PGE złożyła wniosek o nowe pozwolenie dla farmy na Bałtyku [mapka]

Polska Grupa Energetyczna złożyła wniosek o nowe pozwolenie lokalizacyjne dla morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim, podała spółka. Ujęty w nim obszar (14.E.2) zlokalizowany jest na Ławicy Odrzanej. Obecnie PGE posiada siedem złożonych wniosków

Nasze inwestycje w energetykę morską realizujemy w oparciu o przemyślaną strategię i rachunek ekonomiczny. Zainteresowani jesteśmy perspektywicznymi obszarami na Bałtyku, które w niedalekiej przyszłości pozwolą nam na rozwój w obszarze offshore. Zgodnie z planem konsekwentnie wnioskujemy o pozwolenia lokalizacyjne dla naszych farm wiatrowych na kolejnych obszarach - tym razem na obszarze położonym na wysokości Szczecina. Wraz z ostatnim złożonym wnioskiem lokalizacyjnym mamy już ich siedem - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Obecnie PGE realizuje inwestycje na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok. 3,5 GW w oparciu o trzy uzyskane w 2012 roku pozwolenia lokalizacyjne (decyzja nr MFW/3/12, MFW/4/12, MFW/5/12). Prace prowadzone na tych obszarach realizowane są zgodnie z harmonogramem. W najbliższych miesiącach spodziewane jest uzyskanie ważnych decyzji administracyjnych dotyczących m.in. pozwoleń środowiskowych dla infrastruktury lądowej związanej z wyprowadzeniem mocy, a w dalszej kolejności pozwoleń na budowę. W trakcie realizacji są przetargi dotyczące poszczególnych etapów inwestycji, wskazano także.

Celem strategicznym Grupy PGE w obszarze energetyki morskiej jest zbudowanie co najmniej 6,5 GW mocy do 2040 roku. Według założeń rządowych, ujętych w PEP2040, morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Morza Bałtyckiego w 2040 roku będą posiadały moc ok. 8-11 GW.

Na Morzu Bałtyckim obecnie dostępnych jest 11 akwenów, w ramach których PGE i inne podmioty będą mogły starać się o pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp (PSzW).

lokalizacja farm wiatrowych, część koncesji jest jużprzyznana / autor: PGE

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc. a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Czytaj też: Polacy mają o Tusku wyrobioną opinię - zobacz sondaż!

isbnews.pl/mt