Minister Nowak do amerykańskich inwestorów: mamy świetną kadrę i szybką ścieżkę inwestycyjną

Wzmacnianie polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i znaczenie amerykańskich polonijnych firm w tym procesie były głównymi tematami rozmów dzisiejszej wizyty w Nowym Jorku Piotra Nowaka, ministra rozwoju i technologii. Minister podkreślał podczas spotkań atrakcyjność inwestowania i potencjał do lokowania centrów badawczo-rozwojowych w Polsce.

Wtorek był drugim dniem pobytu ministra Piotra Nowaka w USA. Minister złożył wizytę na Wall Street w siedzibie New York Stock Exchange, największej na świecie giełdzie papierów wartościowych.

Potencjał ekonomiczny naszego kraju znajduje odzwierciedlenie w roli lidera Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – podkreślał minister rozwoju i technologii podczas spotkania na NYSE.

Rola, jaką ma do odegrania rozwinięty rynek kapitałowy we wzroście gospodarczym była przedmiotem rozmów podczas spotkania na nowojorskiej giełdzie.

Cieszy mnie rosnące zainteresowanie firm amerykańskich inwestycjami w branże innowacyjne – w instytucje badawczo-rozwojowe, usługi IT centra biznesowe i nowoczesne technologie, szczególnie doceniane w Polsce – mówił Minister Rozwoju i Technologii.

Podczas spotkania na nowojorskiej giełdzie minister Nowak podkreślał atrakcyjność Polski dla inwestycji zagranicznych.

To, co wyróżnia nasz kraj, to przede wszystkim młodzi, dobrze wykształceni ludzie, szybka ścieżka obsługi inwestora, dobrze dopasowane do rynkowych potrzeb programy pomocy oraz zwolnienie z CIT – powiedział Piotr Nowak.

Minister zaznaczył, że Polska ma czwartą co do wielkości liczbę absolwentów STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) w Unii Europejskiej. To oznacza ponad 1,2 mln wysoko wykwalifikowanych naukowców i inżynierów.

Nasz kraj ma stabilną gospodarkę o ugruntowanej pozycji makroekonomicznej. Unikalne warunki do prowadzenia i otwierania biznesu są wspierane przez wielokrotnie potwierdzaną odporność na kryzysy gospodarcze. Sytuacja sektora finansów publicznych jest bardziej zrównoważona niż średnia Unii – mówił szef MRiT.

Minister Nowak zwracał uwagę podczas rozmów z amerykańskimi partnerami na wysokie miejsce Polski w rankingach największych odbiorców inwestycji typu greenfield (realizowanych od zera). Z szacunków Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) wynika, że w 2020 r. zagraniczni inwestorzy zgłosili w Polsce 465 tego typu projektów inwestycyjnych. Jest to rekordowa liczba, większa niż w 2019 r. - dla porównania, w całej Unii liczba ogłoszonych projektów tego typu zmalała o 15 proc.

Minister mówił także o rosnącym znaczeniu Stanów Zjednoczonych w polskim handlu zagranicznym.

Dostrzegamy pozytywną dynamikę wymiany handlowej po ubiegłorocznym spadku w związku z pandemią COVID. W 2021 r. nastąpiło ożywienie w wymianie handlowej między Polską a USA – obroty wzrosły o 23,5 proc. – do 17,6 mld dol. – powiedział Piotr Nowak.

Minister rozwoju i technologii spotkał się również z amerykańskimi firmami polonijnymi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele jednej z największych organizacji amerykańskiej Polonii – Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

W rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy dostrzegam ogromny potencjał Polonii i jej znaczenie dla stosunków gospodarczych i społecznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi – zaznaczył minister Nowak.

