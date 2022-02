Deweloperów zamroziło. To utrzyma wysokie ceny mieszkań

1 proc. firm budowlanych prognozuje na I kw. br. zwiększenie inwestycji, 14 proc. przewiduje ich spadek, a 85 proc. nie spodziewa się żadnych ruchów - wynika z Barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego. Jak dodano, 39 proc. przedsiębiorców przewiduje wzrost zamówień od stycznia do marca br.

Subindeks Barometru EFL na I kwartał br. dla branży budowlanej wyniósł 49,4 pkt., o 2,6 pkt. mniej niż kwartał wcześniej. To najniższy wynik od roku. W styczniu 2021 roku odczyt był porównywalny i wynosił 48,8 pkt. - podał w środę EFL.

Jak wskazano, na odczyt największy wpływ miały nieliczne plany inwestycyjne.

Tylko 1 proc. prognozuje nowe przedsięwzięcia, a zdecydowana większość (85 proc.) nie spodziewa się w tym obszarze żadnych ruchów - poinformowano. Jak dodano, 14 proc. prognozuje spadek inwestycji.

Z danych EFL wynika, że zdecydowanie lepiej zapowiada się sprzedaż. 39 proc. firm budowlanych prognozuje wzrost zamówień od stycznia do marca br. Pod koniec ubiegłego roku odpowiedział tak co czwarty przedsiębiorca. Obok usług (40 proc. wskazań) jest to najwyższy wskaźnik wśród badanych branż.

Najnowsze dane Związku Polskiego Leasingu wskazują, że branża budowlana ubiegły rok może zaliczyć do dobrych. Od stycznia do grudnia firmy leasingowe sfinansowały sprzęt budowlany o wartości 88 mld zł, co oznacza 30,7-proc. wzrost w porównaniu do 2020 roku. Widzimy więc ruch w branży - zaznaczył cytowany w informacji prasowej prezes EFL Radosław Woźniak.

Jak wskazał, barometr EFL, który wybiega w przyszłość, „jednoznacznie nie wskazuje na powrót koniunktury, bo ciągle utrzymuje się stagnacja w obszarze inwestycyjnym, ale pokazuje, że same firmy budowlane liczą na utrzymanie się dobrej sytuacji dzięki realizowanym zleceniom”.

Z barometru EFL wynika, że większe zamówienia pozytywnie wpływają na płynność finansową. Jej poprawy spodziewa się 31 proc. przedsiębiorców.

To również obok usług (39 proc.) najwyższy wynik - dodano. Firmy budowlane należą do tych, które zgłaszają najmniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, które w dobie pandemii większości podmiotom jest konieczne do prowadzenia bieżącej działalności. 7,5 proc. +budowlańców+ planuje pozyskać większe wsparcie finansowe – tylko firmy produkcyjne potrzebują go mniej (5 proc. wskazań) - wskazano.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego; jego wyniki są publikowane co kwartał. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania została przeprowadzona od 10 do 24 stycznia 2022 roku.

PAP, mw