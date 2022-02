Książę Karol nadał biznesmenowi odznaczenie za darowizny?

Londyńska policja metropolitalna poinformowała w środę o wszczęciu śledztwa w sprawie domniemanego nadania odznaczenia saudyjskiemu biznesmenowi w zamian za darowizny dla fundacji założonej przez następcę tronu, księcia Karola.

Jak wyjaśniono, decyzja jest następstwem doniesień medialnych na temat oferty pomocy w uzyskaniu przez obywatela Arabii Saudyjskiej odznaczenia i brytyjskiego obywatelstwa. We wrześniu zeszłego roku „The Sunday Times” i „Mail on Sunday” ujawniły, że saudyjski biznesmen Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz miał w 2016 roku zostać komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego (CBE) dzięki dotacjom przekazywanym na projekty, którymi The Prince’s Foundation była szczególnie zainteresowana.

Według tych gazet osobą, która miała koordynować przyjmowanie dotacji oraz zabiegi o przyznanie Saudyjczykowi orderu, był Michael Fawcett, były lokaj, później asystent księcia Karola, a od 2018 r. prezes The Prince’s Foundation. Wkrótce potem Fawcett tymczasowo zrezygnował z funkcji prezesa, a fundacja poinformowała o wszczęciu wewnętrznego dochodzenia w sprawie zarzutów.

Funkcjonariusze nawiązali kontakt z The Prince’s Foundation w sprawie ustaleń z jej niezależnego dochodzenia dotyczącego praktyk fundraisingowych. Fundacja dostarczyła szereg istotnych dokumentów. Dokumenty te zostały zweryfikowane wraz z istniejącymi informacjami. W wyniku oceny ustalono, że rozpocznie się dochodzenie - poinformowała policja, dodając, że dotychczas nie było w tej sprawie żadnych aresztowań ani formalnych przesłuchań.

Rzecznik The Prince’s Foundation powiedział, że „niewłaściwe byłoby komentowanie trwającego dochodzenia”, zaś rzecznik księcia Karola powtórzył wydane we wrześniu oświadczenie, mówiąc: „Książę Walii nie miał żadnej wiedzy na temat rzekomej oferty odznaczeń lub obywatelstwa brytyjskiego na podstawie darowizny na jego organizacje charytatywne”.

Książę Karol założył The Prince’s Foundation, organizację charytatywną zajmującą się głównie wpieraniem edukacji, w 1986 roku. Jest on jej prezydentem, ale codziennym zarządzaniem organizacją zajmują się powiernicy, z prezesem zarządu na czele.

PAP/RO