Prezes PiS: Niewykluczone, że do czasu naprawy Polskiego Ładu MF będzie kierował premier

Niewykluczone, że do czasu przygotowania niezbędnych zmian w pakiecie podatkowym Polskiego Ładu na czele resortu finansów stał będzie premier, uważa prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński. Zaznaczył jednak, że „w tej chwili nie jest to rozstrzygnięte”

Prezes PiS oszacował czas przygotowania korekt w pakiecie podatkowym to około 2-3 miesiące.

W tej chwili to [Ministerstwo Finansów] nadzoruje człowiek, który się na tym świetnie zna czyli sam premier. I być może, że nawet do tego momentu naprawy, tego momentu na który wszyscy oczekujemy - chociaż, oczywiście, to będzie pewien proces - on będzie dalej ministrem finansów, ale to jeszcze w tej chwili nie jest rozstrzygnięte” - powiedział Kaczyński w Polskim Radiu24.