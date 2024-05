Szef PiS twardo: Precz z Zielonym Ładem!

„Precz z Zielonym Ładem” to także nasze hasło - podkreślił w piątek szef PiS Jarosław Kaczyński, zapowiadając uczestnictwo polityków tej partii w manifestacji rolników. Weźmiemy w niej udział bez naszych sztandarów, bez przemówień, po prostu jako obywatele - doprecyzował.

Na piątek NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” zapowiedziały manifestację w Warszawie w ramach protestu przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi.

„ To i nasze hasło!

„Precz z Zielonym Ładem to także nasze hasło” - powiedział na piątkowej konferencji szef PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślał, unijna strategia - zarówno rozumiana szerzej, jak i węziej - „ma służyć temu (…), żeby takie kraje jak Polska, które dotychczas goniły zachodnie kraje Unii Europejskiej (…) przestały gonić, zaczęły się cofać, żeby to zbliżanie się zmieniło się co najwyżej w stan zamrożenia”.

Chcemy zrobić wszystko, żeby tak się nie stało i nasz dzisiejszy udział w tym marszu jest wynikiem tej determinacji. Mieliśmy przecież zaplanowany własny marsz, ale doszliśmy do wniosku, że dwa marsze w bardzo nieodległym czasie to jest coś, co pewnie nie wyjdzie. Liczymy, że wyjdzie ten dzisiejszy. Naprawdę nie zależy nam na reklamowaniu naszej własnej partii, tylko na tym, żeby to wyszło, żeby było dużo ludzi.

„Bierzemy w tym udział bez naszych sztandarów, bez naszych przemówień, po prostu jako obywatele, bo przecież wszyscy obywatele otrzymali taką propozycję” - dodał.

Szef PiS podkreślił, że Zielony Ład to „dzieło Platformy Obywatelskiej”, która w ten sposób realizowała „interesy, który nie są polskie”.

PAP/ as/