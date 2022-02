Błaszczak: sytuacja zmieniła się już na trwałe

Środowisko bezpieczeństwa wokół Polski zmieniło się - powiedział w środę w Brukseli szef MON RP Mariusz Błaszczak po rozmowach ministrów obrony państw NATO

Błaszczak na briefingu prasowym podkreślał, że prognozy i oceny dotyczące zagrożeń wokół Ukrainy są podzielane przez wszystkie państwa NATO.

Jest duża zbieżność ocen. Niepokojące jest to, że mimo deklaracji rosyjskich o deeskalacji nie ma żadnych potwierdzeń, które by wskazywały na to, że wojska rosyjskie wycofują się znad granicy z Ukrainą. Ale (…) ważna jest jedność państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, ważna jest solidarność z Ukrainą, ważne jest to wszystko, co Polska od wielu lat powtarza: że nie ma zgody na ustępstwa wobec agresywnej polityki rosyjskiej, bo takie ustępstwa tylko i wyłącznie rozzuchwalają agresora” - powiedział szef MON. - Silna deklaracja jedności, (…) solidarności wobec Ukrainy, gotowość do tego, by zwiększyć zaangażowanie na wschodniej flance NATO, oczywiście w miarę rozwoju sytuacji - to jest przesłanie, które zostało podzielone przez wszystkich uczestników dzisiejszego posiedzenia. Została przyjęta wspólna deklaracja i dokumenty, które stanowią istotny wkład w to, co wydarzy się podczas szczytu NATO w Madrycie już w połowie tego roku - dodał Błaszczak.