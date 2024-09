Błaszczak pyta: czemu nie zestrzelono tego drona?

Postanowiliśmy zadać pytanie podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej, dlaczego obiekt, który wleciał pod koniec sierpnia na terytorium Polski, nie został zestrzelony przez przez Wojsko Polskie - poinformował b. szef MON, przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak.

26 sierpnia wczesnym rankiem miał miejsce zmasowany atak lotniczy Rosji na Ukrainę, także w obwodach położonych przy granicy z Polską. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciej Klisz poinformował tego dnia, że o godz. 6.43 na wysokości ukraińskiego miasta Czerwonogród wleciał na terytorium Polski obiekt powietrzny i prawdopodobnie wciąż się tu znajduje. Jest to prawdopodobnie bezpilotowy statek powietrzny. Dotychczasowe poszukiwania rosyjskiego obiektu powietrznego, który zniknął z radarów w gminie Tyszowce (Lubelskie), nie przyniosły dotąd rezultatu.

Błaszczak chwali wojsko…

Błaszczak na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie ocenił pozytywnie działania ze strony polskiego wojska.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych zakomunikował opinii publicznej, że poinformował swoich przełożonych w tej sprawie. Od tygodnia trwają poszukiwania drona, bądź dronów.

…i krytykuje opozycję

Jednak szefowi klubu PiS nie podoba się reakcja polityków koalicji rządzącej. Jego zdaniem, „mamy do czynienia z lekceważeniem tej sprawy przez rządzących, dlatego postanowiliśmy zadać pytanie podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej: dlaczego ten dron nie został zestrzelony przez przez Wojsko Polskie?”.

Jak dodał, z wypowiedzi generała Klisza wynika, że „wszystko to, co jest potrzebne do zestrzelenia Wojsko Polskie ma”. Według Błaszczaka „można wnosić, że zapadła decyzja polityczna, żeby ten obiekt nie został zestrzelony. Jeśli tak, to należy się wyjaśnienie polskiej opinii publicznej, dlaczego rząd koalicji 13 grudnia wydał takie decyzje”.

Sikorski chce strącać

W poniedziałek szef MSZ Radosław Sikorski powiedział w wywiadzie udzielonym „Financial Times”, że „Polska i inne kraje graniczące z Ukrainą mają obowiązek zestrzeliwać nadlatujące rosyjskie pociski, zanim wejdą one w ich przestrzeń powietrzną” Jego zdaniem, „Polska ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom niezależnie od obaw, że przechwycenie pocisków nad ukraińskim terytorium może uwikłać NATO w wojnę Rosji z Ukrainą”.

26 sierpnia, informując o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez obiekt, gen. Klisz tłumaczył, że nie był w stanie wydać komendy do zestrzelenia obiektu ze względu na warunki atmosferyczne - uniemożliwiło to spełnienie procedur, czyli tzw. wizualnego potwierdzenia do zniszczenia obiektu. Jak dodał, obowiązujące przepisy nakazują, by przed wydaniem decyzji o strąceniu lecącego obiektu pilot samolotu bojowego zidentyfikował wizualnie - zobaczył na własne oczy - obiekt przeznaczony do zestrzelenia. Taki przepis ma na celu zapobieżenie ewentualnemu omyłkowemu strąceniu przez wojsko np. cywilnego samolotu, z którym nie ma kontaktu radiowego.

Wojsko wciąż szuka

W niedzielę w szukanie niezidentyfikowanego obiektu powietrznego zaangażowanych było ponad 260 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Przeszukano obszar około 32 kilometrów kwadratowych terenów w rejonie miejscowości Krzywystok i Komarów Osada, a także na zachód od miejscowości Jarosławiec i Łabuńki Drugie. To tereny w powiecie zamojskim. Poszukiwania będą kontynuowane jeszcze w poniedziałek, na wschód od miejscowości Tyszowce. Tego dnia ma zostać podjęta decyzja przez dowódcę, czy będą nadal kontynuowane, czy zawieszone – poinformowała PAP zastępca rzecznika prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych mjr Ewa Złotnicka.

PAP/ as/

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

W Polsce wybudujemy najdłuższy most linowy na świecie

Niemcy zainteresowani polską hutą

Konkurencja dla wodoru! Paliwo przyszłości to…